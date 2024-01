Kabarett-Thriller: Schaurig schön und witzig

Zwei in Schwabmünchen bekannte Künstler zeigen die „Rauhnacht“ in der Schwabmünchner Stadthalle

Begeisterung pur zeigte das Publikum 2019 für die „Rauhnacht“, einen Kabarett-Thriller von Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid, die die Buchhandlung Schmid nach Schwabmünchen geholt hatte. Und jetzt kommen die beiden wieder mit einem ihrer bekanntesten Werke, das nur in den ersten Januartagen gespielt wird.

Eine grausige Mordgeschichte ist auf der Bühne zu sehen

Eine grausige Mordgeschichte spielt sich auf der Bühne ab und das Publikum lacht sich kaputt. Was ist da los? In der Silvesternacht verschwindet die Tochter Nora des Höllerbauern. Wo ist sie? Sturm, Kälte, Schneemassen, trotzdem macht sich der Bauer auf die Suche, trifft dabei auf jede Menge schräge Gestalten, ein dunkles Geheimnis und purpurroten Schnee.

Stefan Leonhardsberger verkörpert in dem schwarzhumorigen Winterthriller von Paul Klambauer zehn Charaktere und spielt sich dabei in Exstase. Begleitet wird er musikalisch von dem Augsburger Martin Schmid, der einen speziellen Live-Soundtrack liefert.

Der Musiker und der Schauspieler sind dem Schwabmünchner Publikum bestens bekannt, denn sie sahen die beiden nicht nur in Rauhnacht, sondern auch schon in der „Leonhardsberger & Schmid Show“. Das Menkinger Publikum feierte die beiden jedes Mal überschwänglich und zusätzlich Martin Schmid bei seinem Konzert „Swingtime“ in der Stadthalle.

Die Beiden arbeiten seit etwa zehn Jahren zusammen

Der 51-jährige ehemalige Dinkelscherbener studierte Jazz-Kontrabass am Richard-Strauß-Konservatorium in München und arbeitet freiberuflich als Bassist, Gitarrist, Sänger, Arrangeur, Komponist, Musikpädagoge und auf den Theaterbühnen Deutschlands. Exzellenten Ruf genießt er außerdem als Sänger und Entertainer seiner 1996 gegründeten Show- und Revueband The Presley Family. Mit Stefan Leonhardsberger arbeitet der Augsburger seit rund zehn Jahren zusammen. Sie begannen ihre gemeinsame Karriere mit „Da Billi Jean is ned mei Bua“ im In- und Ausland.

Der studierte österreichische Schauspieler Leonhardsberger ist als Künstler kaum einzuordnen. Deshalb sagt er von sich selbst: „Ich will die Kleinkunst wieder für ein junges Publikum öffnen. Das traditionelle Kabarett ist zu einer erstarrten Gattung geworden, die unterhalb des Halses aufhört. Aber Körper, Gesang, Tanz, all das gehört für mich auch dazu. Ich verstehe mich als Varietékünstler.“

Die Rauhnacht wird am Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen geboten.

Karten gibt es in der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, im Internet oder eventuell an der Abendkasse.