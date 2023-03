Kabarettist Wolfgang Krebs: Mit Humor geht's besser durch schwierige Zeiten

Plus Wolfgang Krebs lebte als Kind ein paar Jahre im Lechfeld, da sein Vater Soldat war, und ging dort ein Jahr zur Schule. Seine Schwester ist sogar gebürtige Schwabmünchnerin, erzählt er im Interview.

Es ist beeindruckend, wie Sie die Stimmen von Politikern wiedergeben. Wie lange brauchen Sie, bis Sie einen Hubert Aiwanger, Markus Söder oder Edmund Stoiber bühnenreif draufhaben?



Wolfgang Krebs: Ungefähr drei Wochen, manchmal auch etwas schneller. Ich höre mir die Person einige Male an und versuche dann, mir das genauso zu merken und schnell umzusetzen. Kurioserweise hat der Söder ewig gedauert, obwohl wir beide die gleiche Stimmlage haben.