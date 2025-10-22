Deutschlands kreativste Käsetheke steht in Schwabmünchen

Am Anfang stand eine interne Schulung. Auf dem Heimweg von der Schulung hatten die stellvertretende Marktleiterin, Simone Scherer und Sabine Hofmann, die Idee, dass sich der Schwabmünchner V-Markt um den Titel „kreativste Käsetheke Deutschlands“ bewerben könnte. Das lag nahe, denn Hofmann ist Käsesommelier. „Wir konnten unseren Chef Christian Huber schnell überzeugen“, so Sabine Hofmann.

Und schnell ging es los. Aufgebaut auf dem Thema Österreich wurden für den Bewertungszeitraum acht Aktionen im Markt geplant. Von April bis Juni waren so Kindergärten zum Käsemachen zu Gast, ein eigener Song wurde mit KI erstellt, ein „Heurigen Abend“ mit den Kunden veranstaltet und selbst Auszubildenden aus Vietnam, die in einem Förderprogramm dabei sind, machten mit.

Viel Freizeit investiert

Marktleiter Christian Huber ist „stolz, gewonnen zu haben“, doch noch mehr stolz ist er auf die Teamleistung. „Da wurde viel Freizeit investiert, auch die anderen Kollegen waren immer dabei, wenn es um Unterstützung ging“, lobt er. Besonders war, dass es gerade im Wettbewerbszeitraum keine Abteilungsleitung gab. „Das Team hat sich selbst organisiert“, so Huber.

Eine tragende Rolle spielte Sabine Hofmann. Als Käsesommelier war sie sozusagen die absolute Expertin für das Produkt. „Ein Sommelier ist sozusagen ein Genussexperte“, sagt sie. „In der Ausbildung habe ich Käse bis in die tiefste Struktur kennengelernt“, ergänzt sie. Denn Käse fängt für einen Sommelier nicht bei der Milch an: „Beim Geschmack lässt sich schon erkennen, wo die Tiere standen, ob im Tal oder auf dem Berg oder welche Gräser verfüttert wurden.“

Als Sommelier ist geografisches Wissen gefragt

Ein bedeutender Teil für einen Sommelier ist die Sensorik. Wie bricht der Käse im Mund, wie ist der Schmelz – alles Dinge, die Sabine Hofmann lernen durfte. „Das war gar nicht so einfach“, gibt sie zu. Vor allem, weil nicht nur Themen um den Käse direkt gefragt waren. So wie Geografie. „Das Wissen, wo die Regionen sind, wie sie beschaffen sind, gehört auch dazu“, so die Käse-Expertin.

Nur so kann sie bewerten und beurteilen. Und Sabine Hofmann genießt ihren Job im wahrsten Sinn des Wortes: „Es macht unheimlich viel Spaß, tiefer in die Welt des Geschmacks einzutauchen.“ Auch mit Folgen, wie sie zugibt: „Mein letzter Urlaub war in Frankreich. Da hab ich mich vorher informiert, wo es besonderen Käse gibt. Da musste ich dann auch hin – was am Ende auch ein wenig Geld gekostet hat.“ Aber ihr Interesse ist geweckt. „Wenn es die Zeit erlaubt, will ich Tastings besuchen, um auch in andere Geschmackswelten einzutauchen“, verrät sie. Und auch beruflich steht eine Weiterbildung an – als Schinkensommelier.