Kammerchor feiert Jubiläum mit "Carmina Burana"

Der Chor aus Schwabmünchen sucht für das neue Projekt noch Sänger für Bass und Tenor. Das Konzert wird nicht nur in Schwabmünchen aufgeführt.

Der Kammerchor Schwabmünchen meldet sich im Frühjahr mit einem choralen und orchestralen Paukenschlag nach zweijähriger Corona-Zwangspause im musikalischen Kulturleben zurück. Zusammen mit dem Partnerchor Chorios von der Städtischen Musikschule Gundelfingen (Leitung: Michael Finck) und einem Schülerchor des Leonhard-Wagner-Gymnasiums wird der Kammerchor Schwabmünchen mit großem Symphonieorchester unter der Leitung von Tobias Burann-Drixler das wohl beeindruckendste und bekannteste Werk von Carl Orff zur Aufführung bringen: die "Carmina Burana".

1934 stieß Carl Orff auf eine Sammlung von Liedern in lateinischer, altfranzösischer und mittelhochdeutscher Sprache aus dem 11. bis 13. Jahrhundert, die im Kloster Benediktbeuern verwahrt wurde. Die Beurischen Gesänge wurden namensgebend für das bekannteste Chorwerk der weltlichen Musikgeschichte. Orff schuf ein musikalisches Bild des Mittelalters voller derber Lebensfreude, Liebe und Lust.

Gemeinschaftskonzert findet am Muttertag statt

Das Gemeinschaftskonzert wird am Samstag vor Muttertag, 13. Mai, in der Stadthalle Schwabmünchen und am Sonntag, 11. Juni, in Gundelfingen aufgeführt. Mit diesem musikalischen Großprojekt feiert der Kammerchor nicht nur seinen postcoronales musikalisches Comeback, sondern auch mit zweijähriger Verspätung sein 25-jähriges Bestehen.

Der Kammerchor Schwabmünchen wurde am 8. Mai 1996 gegründet. Er setzt sich aus engagierten Chorsängerinnen und -sängern aus dem südlichen Augsburger Landkreis zusammen. Gleichzeitig wird auch Burann-Drixler gefeiert, der den Chor seit 20 Jahren leitet. Er hat nach dem Abitur das Studium der Kirchenmusik an der Musikhochschule Augsburg absolviert. Im Jahr 2000 schloss er mit dem Diplom in Katholischer Kirchenmusik ab. Im November 2001 erhielt er das künstlerische Diplom im Fach Orgel und Improvisation (mit Auszeichnung) und 2004 das Diplom als A-Kirchenmusiker. Seit Oktober 2000 ist Tobias Burann-Drixler hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Stadtpfarrei St. Felizitas in Bobingen.

Der Chorleiter erhielt im Jahr 2016 den Bobinger Kulturpreis

Für sein großes musikalisches Engagement erhielt er 2016 den Kulturpreis der Stadt Bobingen. Seit Juni 2002 leitet Tobias Burann-Drixler den Kammerchor Schwabmünchen, mit dem er erfolgreich bei mehreren Wettbewerben teilgenommen und etliche große Werke der Chorliteratur zur Aufführung gebracht hat. Dies ist auch ein vorrangiges Ziel der intensiven Chorarbeit des Kammerchors: die schwäbische Kulturlandschaft mit Aufführungen konzertanter, geistlicher und weltlicher Chorliteratur aller Stilepochen zu bereichern. Der Chor hat ein ständig wachsendes Repertoire an großen sakralen Werken, Madrigalen, Liedern und modernen A-cappella- und Pop-Kompositionen. Der Chor ist Mitglied im Augsburger Sängerkreis und im Chorverband Bayerisch-Schwaben.

Interessierte können am Wochenende vorsingen

Für das aktuelle Projekt, die "Carmina Burana" von Carl Orff, sucht der Kammerchor dringend noch motivierte Projektsänger für Bass und Tenor. Wer Erfahrung und Freude am Chorgesang hat und bei diesem besonderen Chorprojekt mit dabei sein möchte, kann am Samstag oder Sonntag, 18. und 19. Februar, an einem zwanglosen Vorsingen und Kennenlernen teilnehmen. Der genaue Termin wird nach persönlicher Absprache vereinbart. Bei den wöchentlichen Chorproben (dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Lech-Wertach-Probezentrum) bekommen Interessierte einen Eindruck von der Probenarbeit. Kontakt via Mail an chorleiter@kammerchor-schwabmuenchen.de.