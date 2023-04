Karl Heinz Zweng macht aus Eierschalen Kunstwerke

Plus Karl Heinz Zweng hat ein besonderes Hobby: Er bemalt und verziert in aufwendiger Handarbeit Eierschalen. Dafür verwendet er schon lange keine Hühnereier mehr.

Wenn man die kleine Hobbywerkstatt von Karl Heinz Zweng betritt, erblickt man sofort Hunderte Ostereier. Einige befinden sich auf einem viereckigen Tisch, andere hängen an Weidenzweigen, die meisten sind in einer Glasvitrine ausgestellt. Von klein bis groß, mit filigranen Zeichnungen und Zierbohrungen – jedes einzelne Ei sieht anders aus. Der Schwabmünchner bearbeitet sie alle aufwendig von Hand.

Es gibt kirchliche Darstellungen, Blumenmotive und sogar aufklappbare Eier mit einem Scharnier, in deren Inneren sich kleine Figürchen befinden. Oft entdeckt man aber Vögel wie Schwäne oder Auerhähne, Hasen, Katzen, Schmetterlinge oder Hummeln. "Meine Lieblingsmotive sind Tiere", verrät der 80-Jährige. Angefangen hat er mit seinem Hobby zu Beginn der 1990er-Jahre. Nach mehreren Rückenoperationen habe er nach einer sinnvollen Beschäftigung zur Ablenkung gesucht. "Als ich Fotos von Schmuckeiern gesehen habe, wusste ich: Das ist es." Seitdem hat Zweng mehrere Tausend Eier bearbeitet. Die Handarbeit ist für ihn auch heute noch eine Art Schmerztherapie. "Ich muss mich dabei so konzentrieren, dass ich meine Rückenschmerzen fast ganz vergesse", sagt er.