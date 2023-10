Kartenvorverkauf für das Silvesterkonzert startet

Es gibt wieder Operetten in der Schwabmünchner Stadthalle zu hören.

Beschwingt ins neue Jahr. Für einige Hundert Menschen gehört das in Schwabmünchen schon zum lieb gewonnenen Ritual. Möglich macht es immer wieder der Ex-Tenor und jetzige Konzertveranstalter Günter Schulzke. Das inzwischen schon traditionelle Silvesterkonzert in der Stadthalle Schwabmünchen findet wie gewohnt am 31. Dezember ab 17 Uhr statt. Die Karten für sind ab sofort erhältlich. Beim Konzert gibt es die beliebten Melodien großer Operettenkomponisten wie Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Franz Lehár und anderen zu hören.

Konzert unterstützt die Kartei der Not

Mit wunderschönen Stimmen, Temperament, gewürzt mit einer Portion Humor, zaubern die Solisten Elisabeth Artmeier (Sopran), Doris Langara (Sopran), Jeffrey Nardone (Tenor) und Andreas Sauerzapf (Spieltenor) mit Arien, Duetten und Ensembles ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. Am Flügel begleitet der erfahrene Pianist Thomas Pfeiffer. Zugleich führt Andreas Sauerzapf mit Charme und Wiener Schmäh gewitzt durch das Programm. Mit dabei - die Showtanzgruppe Dixie's Cancan mit ihren Rüschenröcken und ihrer überschwänglichen Energie. Die Tanznummer aus Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach gehört auch heute noch zu den Attraktionen im Moulin Rouge.

Mit der Eintrittskarte unterstützen die Besucherinnen und Besucher die Kartei der Not, dem Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, die auch unsere Zeitung verlegt. Es unterstützt seit 1963 bedürftige Menschen in der Region dabei, ihren Alltag zu bewältigen.

Hier sind die Karten erhältlich

Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei Schreibwaren Wenger, Schrannenplatz 7, in Schwabmünchen, Telefon 08232-79644. Die Karten kosten zwischen 31 und 36 Euro.