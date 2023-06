Keyboarder der Spider Murphy Gang spielt in den Ulrichswerkstätten

Veranstalter Hans Grünthaler ist es erneut gelungen, große Namen auf die Bühne nach Schwabmünchen zu holen.

Immer wieder gelingt es Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid, große Namen auf die Schwabmünchner Bühnen zu bringen. Diesmal, nämlich am Samstag, 1. Juli, kommt Ludwig Seuss, der Keyboarder der Spider Murphy Gang, in die Ulrichswerkstätten, allerdings mit seiner eigenen Band und mit einem Special Guest.

Durch 15 CDs, zahlreiche Fernsehauftritte und natürlich die Konzerte mit der Spider Murphy Gang wurde Ludwig Seuss weltberühmt. Mit seiner eigenen Band, die seit 1990 besteht, gehört der gebürtige Münchner zu einem der interessantesten deutschen Blues- und Zydeco-Acts.

Konzerte entführen nach New Orleans und in die Südstaaten

Piano, Keyboard und Akkordeon, das sind Ludwig Seuss` bevorzugte Instrumente und Louisiana ist sein Lieblings-Musikstil. Mit seiner eigenen Band vermischt er klassischen Piano-Boogie mit Jump-Blues, Louisiana-Rock'n'Roll und Zydeco. Seine Konzerte entführen nach New Orleans und in die Südstaaten.

San2 singt als Special Guest in Schwabmünchen

Der 59-jährige Seuss und seine Band bringen zu dem Abend in Schwabmünchen einen Special Guest mit: die Münchner Soul- und Blues-Größe San2, der ja auch schon öfters in der Buchhandlung zu Gast war. Er spielt Blues-Harp und singt wohl das ein oder andere Stück.

Beginn des Konzerts am Samstag ist um 20 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung, im Internet oder an der Abendkasse. Wer unter 25 Jahre ist, kann sich, solange das Kontingent ausreicht, in der Buchhandlung eine Karte für 0 Euro reservieren lassen.