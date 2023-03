Kindergarten St. Anna: Sandlabor, Barfußpfad und Gemüseacker

Viel freier Raum und genügend Spielgeräte für den St.-Anna-Kindergarten in Schwabmünchen. Auch einen Gemüseacker wird es geben.

Die Kubatur des neuen Kindergartens St. Anna an der Römerstraße in Schwabmünchen ist schon lange zu erkennen, der Bau schreitet voran. Nun ist auch klar, wie der Außenbereich gestaltet werden soll. Planer Detlef von Witzleben hat ihn jüngst im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt.

Die Kleinen dürfen sich über Neues wie ein Sandlabor und einen Barfußpfad freuen, werden auch einige Spielgeräte kennen, da die jetzt schon verwendeten vom Kroengelände zum neuen Standort mit umziehen werden. Nach Süden wird der Garten erhöht, was den Spielwert erhöht, aber auch Sichtschutz bietet. Einen besonderen Höhepunkt bietet die Treppe vom ersten Geschoss in den Garten, denn die wird mittels Rutschen gleich Teil des Spielgeländes. Dieses ist im Übrigen zweigeteilt, da die Anforderungen in Sachen Spielgeräte zwischen Krippen- und Kindergartenkinder zu unterschiedlich sind.

Schwabmünchner Kindergarten bekommt Gemüseacker und viele Bäume

Auf der Ostseite des Gebäudes entsteht im Schatten zweier Bäume mit dem sogenannten Gemüseacker ein Ort, bei dem die gärtnerischen Fähigkeiten der Kinder zum Tragen kommen. Apropos Bäume: Mehr als 30 sind auf dem Plan für das ganze Gelände eingezeichnet.

Zustimmendes Nicken von den Räten bekam Witzleben schon bei den Parkplätzen, die mit Rasenpflaster ausgeführt werden, um weniger Oberfläche zu versiegeln und eine bessere Versickerung von Regenwasser zu erreichen. Der Zugang für Radfahrer und Fußgänger verläuft, vom Autoverkehr getrennt, nördlich von den Parkplätzen. Der Weg vom Parkplatz zum Eingang wird so breit sein, dass Essen bis direkt vor den Kindergarten geliefert werden kann.

Für Fahrräder, Roller und andere Gefährte der Kinder und des Personals wird auf der Westseite ein wetterfester Unterstand gebaut, zudem gibt es weitere Fahrradständer für die Eltern. Für die Kinder wird das Wichtigste der Garten sein, und der hat einiges zu bieten.

