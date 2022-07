Schwabmünchen

12:00 Uhr

Von der Schülerband zur Rentnerband – King B spielt in Schwabmünchen

King B tritt in Schwabmünchen beim Sommer 100 auf: (von links) Erich Förg (Keyboard), Dieter Malcher (Bass), Wolfgang Hefele (Solo-Gitarre), Wolfi Püschel (Schlagzeug) und Eddie Zimmermann (Gesang, Harfe, Gitarre).

Plus Die Musiker standen vor etwa 60 Jahren zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Am Freitag, 5. August, spielen sie beim Sommer 100 in Schwabmünchen.

Von Reinhold Radloff

Das gibt es unter Musikern doch sehr selten. Die Schwabmünchner Band King B. spielt seit den 1960er-Jahren, damals noch Schüler-, heute Rentnerband, den fast gleichen Stil und weitgehend die gleichen Lieder. Neben anderen Engagements spielen die fünf Männer heuer am Freitag, 5. August, ab 19.30 Uhr beim Sommer 100 im Rathausgarten in Schwabmünchen. Kennengelernt haben sich die Musiker von King B. schon in der Grundschule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen