Schwabmünchen

15.07.2022

Kiosk in Schwabmünchen wird erneut Ziel eines Einbruchs

In einen Kiosk in Schwabmünchen wurde eingebrochen.

In einem Kiosk in Schwabmünchen ist bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit eingebrochen worden. Der Täter ist noch unbekannt.

In der Zeit von Sonntagabend bis Donnerstagmorgen wurde in den Kiosk der Minigolfanlage in der Riedstraße in Schwabmünchen eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete mehrere Minigolfschläger und Getränke im Wert von 300 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zwischenzeitlich wurden zwei der entwendeten Minigolfschläger im Umfeld des Jugendzentrums in der Museumstraße wieder aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, wurde Ende Juni der Kiosk schon einmal Ziel eines Einbruchs, damals hat der Täter einen Minigolfschläger gestohlen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)

