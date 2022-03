Schwabmünchen

12:00 Uhr

Kleidung für den guten Zweck - ein Besuch im Rot-Kreuz-Lädle

Plus In Schwabmünchen hat das Rot-Kreuz-Lädle Anfang des Jahres eröffnet. Wie das Geschäft läuft und was mit den Klamotten passiert, die nicht mehr verkauft werden können.

Von Reinhold Radloff

Tür auf, Tür zu Tür auf - so geht es ständig beim neuen Rot-Kreuz-Lädle in Schwabmünchen. Doch das genügt den Verantwortlichen noch nicht. „Da ist noch viel mehr drin“, meint der Sachgebietsleiter Sozialarbeit und haushaltsnahe Dienstleistungen im Kreisverband Augsburg Land, Axel Schuch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen