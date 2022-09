Kleinbus streift Auto: Fahrer begeht Unfallflucht

In Schwabmünchen streifte der Fahrer eines Kleinbusses am Mittwoch ein anderes Fahrzeug und fuhr daraufhin einfach davon. Zeugen sollen sich jetzt bei der Polizei melden.

Am Mittwochmorgen kam es um 7.45 Uhr in der Hainstraße in Schwabmünchen zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein grauer Kleinbus einen geparktes Auto streifte und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro verursachte. Der Fahrer des Kleinbusses setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet nun um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)