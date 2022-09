Kleines Organ mit großer Wirkung: Vortrag zur Schilddrüse in Schwabmünchen

Über die Schilddrüse referiert Dr. Joanna Eisenbach von den Wertachkliniken.

Die Schilddrüse mit ihren rund 20 Gramm steuert zahlreiche Stoffwechselvorgänge im Körper und beeinflusst damit beispielsweise den Blutdruck, die Verdauung und den Knochenaufbau, aber auch die Psyche. Das kleine Organ sitzt unterhalb des Kehlkopfs und kann Ausgangspunkt für zahlreiche Erkrankungen sein. Deshalb informiert Dr. Joanna Eisenbach, Leitende Oberärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Wertachkliniken, in einem Vortrag über dieses Organ und seine Funktion.

Das können Anzeichen für eine Schilddrüsen-Fehlfunktion sein

Anzeichen für eine Unterfunktion der Schilddrüse können beispielsweise Müdigkeit und Gewichtszunahme, Depression, Verstopfung, Haarverlust und Frieren sein. Demgegenüber können Herzrasen, übermäßiges Schwitzen und Durchfälle auf eine Überfunktion hinweisen. Bei einem entsprechenden Verdacht bestimmt die Hausärztin oder der Hausarzt mit einer Blutuntersuchung die Schilddrüsenwerte. Eine Ultraschalluntersuchung zeigt die Größe der Schilddrüse sowie eventuelle Knotenbildungen. Und bei Bedarf kann eine nuklearmedizinische Untersuchung, eine sogenannte Szintigrafie, die Stoffwechselvorgänge in der Schilddrüse darstellen.

Vortrag in Schwabmünchen: Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt

Eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse ohne auffällige Knotenbildung kann oft medikamentös behandelt werden. Bei bestimmen Arten von Knotenbildungen ist jedoch eine Operation angeraten. "In manchen Fällen kann aber auch eine Radiojod-Therapie erfolgen", sagt Dr. Eisenbach: "Dabei zerstört man durch entsprechende Medikamente mit einem radioaktiven Jod-Isotop das erkrankte Schilddrüsengewebe." In den letzten Jahren habe leider die Zahl der Schilddrüsenkarzinome, also der Krebserkrankungen, zugenommen, sagt die Fachärztin. Diese hätten jedoch erfreulicherweise in den allermeisten Fällen eine sehr gute Prognose.

Was bei Jodmangel hilft

Die Schilddrüse ist für die Speicherung von Jod und die Bildung von jodhaltigen Schilddrüsenhormonen zuständig. Bei Jodmangel versucht sie, dem auftretenden Hormonmangel entgegenzuwirken, indem sie sich selbst vergrößert. Das sogenannte Jodmangelstruma entsteht, der Volksmund spricht vom Kropf. Lebensmittel aus dem Meer, also Algen, Seefische und Meeresfrüchte, enthalten relativ viel Jod. Darüber hinaus kann man zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung die täglich empfohlene Jodzufuhr von 180 bis 200 Mikrogramm mit dem sparsamen Einsatz von jodiertem Speisesalz unterstützen.

Dr. Joanna Eisenbach hält einen Vortrag über die Schilddrüse. Foto: Matthias Baumgartner, Archiv

Der Vortrag "Die Schilddrüse: Kleines Organ mit großer Wirkung" von Dr. Joanna Eisenbach findet am Mittwoch, 28. September, ab 19.30 Uhr im Ferdinand-Wagner-Saal in der Fuggerstraße 20 in Schwabmünchen statt. Der Eintritt ist frei.