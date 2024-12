Ein Sonntagspaziergang zur Feldkapelle in der Untermeitinger Straße in Schwabmünchen kann sich lohnen. Wie jedes Jahr ist die Kapelle auch heuer wieder weihnachtlich geschmückt. Zwei Krippen sind hier aufgebaut. Die Kapelle ist an Sonn- und Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)

