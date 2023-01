Schwabmünchen

vor 18 Min.

Welche Projekte kann sich Schwabmünchen leisten?

Plus Viele, aber insgesamt teure, Kleinprojekte stehen in Schwabmünchen an. Welche es in den Haushaltsplan schaffen, ist noch unklar. Eine Übersicht.

Von Carmen Janzen Artikel anhören Shape

„Kleinprojekte“ standen auf der Tagesordnung der aktuellen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Neben den Großprojekten wie dem Neubau des Hallenbades, dem Neubau der Kindertagesstätte St. Anna oder dem Einbau einer Lüftungsanlage in der Grundschule hat die Stadt auch noch andere Aufgaben – Kleinprojekte eben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen