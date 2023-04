"John Gibson" und seine Reise zum King of Rock 'n' Roll

Musiker Johannes Scholz hat als John Gibson weltweit Fans. Jetzt berichtet er in Schwabmünchen über seinen besonderen Roadtrip in die USA.

Drei Wochen reiste Musiker Johannes Scholz aus Klosterlechfeld, der weltweit unter dem Künstlernamen John Gibson bekannt ist, durch die USA. Über seine Eindrücke und Erfahrungen berichtet er am 5. Mai in Schwabmünchen mit einer "Acoustic-Solo-Show" im Foyer der Schwabmünchner Stadthalle.

Seine Erinnerungen an die Reise gibt der Klosterlechfelder auch musikalisch an seine Fans weiter. Er hatte Kalifornien, Arizona, Utah und Nevada bereist. Auf dem klassischen Roadtrip mit Mietwagen, Rucksack und Gitarre spielte er an besonderen Orten auch eigene Songs. Über 15 hat er schon – sie liegen musikalisch zwischen Rock, Pop und Folk. Beispielsweise spielte er in einem Park mitten in Las Vegas. Autofahrer hupten oder hielten spontan an. John Gibson besuchte auch das Anwesen seines musikalischen Idols Elvis Presley in Palm Springs. Elvis und Priscilla Presley verbrachten dort zunächst ihre Flitterwochen. Später kaufte es der King of Rock 'n' Roll.

Johannes Scholz hat als John Gibson einen eigenen Kanal – und weltweit Fans

Wie in einer Radiosendung bespricht auf seinem Youtube-Kanal auf Englisch Songs, vor allem des King of Rock 'n' Roll. Schließlich ist Elvis Presleys musikalisches Erbe John Gibsons große Leidenschaft. Der Klosterlechfelder hat mittlerweile viele Fans: Sein Youtube-Kanal zählt aktuell über 9.000 Abonennten und hat mehr als zwei Millionen Aufrufe. In diesem Jahr ist Johannes Scholz in ganz Deutschland zu Konzerten unterwegs. Zu seinem Künstlernamen kam der 26-Jährige über seine Gibson-Gitarre, die er sich als 14-Jähriger leistete. Die Instrumente der Marke stehen bei Liebhabern hoch im Kurs. So wurde aus Johannes der englische John. Und Scholz tauschte er gegen Gibson – in den USA ein gängiger Nachname. Im eigenen Tonstudio kann Scholz auch eigene Songs produzieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Musiker Johannes Scholz alias John Gibson aus Klosterlechfeld hat einen You-Tube-Kanal. In seinen Videos analysiert er bekannte Musikstücke - auch von Elvis Presley.

Wer ihn live erleben möchte: Karten für den Abend im Foyer der Stadthalle Schwabmünchen kosten im Vorverkauf 18 Euro (Abendkasse 20 Euro) inklusive Häppchen. Sie sind erhältlich bei Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen oder unter den Nummern 08232/1846180 sowie 0151/64602911. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.

Lesen Sie dazu auch