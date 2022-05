Schwabmünchen/Klosterlechfeld

Unbekannte klauen Räder einer bestimmten Marke

Am vergangenen Wochenende wurden sowohl in Schwabmünchen als auch in Klosterlechfeld Fahrräder der Marke Ghost geklaut. Stehen die beiden Taten in Zusammenhang?

In der Nacht auf Sonntag, 8. Mai, wurden in der Auenstraße in Schwabmünchen zwei Fahrräder geklaut. Dabei handelt es sich um ein weißes Herren- und ein schwarzes Damenrad der Marke Ghost. Beide Räder sind zusammen um die 1700 Euro wert. Die Polizei teilt am Montagvormittag mit, dass die Räder aus einer unversperrten Garage geklaut worden seien. Anders in Klosterlechfeld: Hier klauten Unbekannte ein lilafarbenes Kindermountainbike aus einer abgeschlossenen Garage. Allerdings handelt es sich hier ebenfalls um ein Rad der Marke Ghost. Der Sachwert wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Nach Kenntnisstand der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagsmittag in der Schwabmünchner Straße. Stehen die beiden Diebstähle in einem Zusammenhang? "Bislang gehen wir nicht davon aus", sagt eine Sprecherin der Polizei Schwabmünchen. Von einem oder mehreren Tätern fehlt jede Spur. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)

