Knallrot: Neue Pumptrackbahn im Luitpoldpark

Die Stadt hat endlich für Ersatz für die alte abgefahrene Anlage in Schwabmünchen gesorgt. Warum das mehrere Jahre dauerte.

Heiß geliebt ist sie seit fast zehn Jahren - vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: die Pumptrackbahn am Luitpoldpark Schwabmünchen. Nachdem die alte Bahn völlig abgefahren war, wurde nun an gleicher Stelle ein neuer poppig rot-schwarzer Pumptrack aufgebaut. Eine Pumptrack-Anlage ist ein in sich geschlossener Rundkurs, der in allen Richtungen befahren werden kann und Kurven und Bodenwellen ausgestattet ist. Darauf können unter anderem Mountainbiker, Inlineskater, Scooterfahrer und Skateboder fahren.

Corona hat für die Pumptrack-Fans einiges verzögert

„Nachdem die Corona-Krise einiges verzögert hat, sind wir froh, dass wir nun allen Pumptrack-Fans diese neue Bahn zur Verfügung stellen können und ich wünsche allen großen Fahrspaß und ungetrübte Freude“, so Bürgermeister Lorenz Müller.

Die Anlieferung, der Aufbau und die Fertigstellung erfolgte kürzlich. Für die Kontrolle und die Sicherheit der rund 29.000 Euro teuren Pumptrack-Bahn liegt bei der Stadtverwaltung. Im Herbst 2019 war durch die Dauernutzung die damalige Pumptrackbahn im Großen und Ganzen derart verschlissen und beschädigt, dass eine Diskussion zur Neuanschaffung in Gang kam. Dann kam Corona. Im Haushalt 2022 war das Budget für die Planung und Anschaffung einer neuen Bahn vorgesehen, sodass die Ausschreibungen beginnen konnten.

Auf der ersten Bahn fanden die süddeutschen Meisterschaften statt

Die Beliebtheit dieser Anlage reicht bis ins Jahr 2014 zurück. Unsere Zeitung schrieb damals über die Erfolgsgeschichte der Pumptrackbahn in Schwabmünchen: Der Pumptrack, damals eine Anschaffung von rund 25.000 Euro, wurde vom damaligen Goldstrandfestival - heute Singoldsand Festival - an der Jahnstraße aufgestellt und diente der Austragung der süddeutschen Meisterschaften. Die Jugendlichen nutzten diese Chance begeistert für sich und es wurde schnell klar, dass für diese Pumptrackbahn ein Aufstellungsort gesucht werden sollte.

Man fand im Anschluss für rund acht Wochen eine erste Übergangslösung für die 70 Meter lange Bahn auf dem Freibadparkplatz. Eingebunden waren neben der Stadtverwaltung auch rund 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Im Jahr 2015 stellte der damalige Jugendreferent Patrick Jung den Antrag für einen Standort der Pumptrack am Luitpoldpark südlich des Niedrigseilklettergartens. Weitere Standorte waren zwar geprüft worden, hielten aber den Kriterien nicht stand. Die Anlage wurde daraufhin im Mai auf den neuen Platz im Luitpoldpark transportiert und von den Jugendlichen und mithilfe der Discgolfer aufgebaut, ausgerichtet und verschraubt.

Der Pumptrack steht in der Nähe des westlich gelegenen Parkplatzes im Luitpoldpark und ist ein zentraler Treffpunkt für Jugendliche und über die Grenzen Schwabmünchens hinaus ein beliebtes Ziel.