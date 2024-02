Seen im Landkreis Augsburg sind gefroren – trägt Eis schon?

Die Seen im Augsburger Land sind gefroren und die Menschen zieht es zum Eislaufen. Aber ist das auch sicher?

Neben Seen nutzen die Menschen im Augsburger Land auch Flüsse und Eisflächen auf Feldern zum Schlittschuhlaufen. Der Vorsitzende der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis, Max Markmiller, sieht das kritisch.

Er warnt davor, diese Natureisflächen zu nutzen. "Trotz winterlicher Idylle würde es noch einige Tage stärkeren Frost brauchen, bis in unserer Region wirklich zuverlässig tragfähige Eisflächen entstehen können." Außerdem könne die Dicke des Eises von Stelle zu Stelle stark schwanken. Dunklere Eisstellen seien beispielsweise ein Hinweis auf eher dünnes Eis. Und bei Sonnenschein taue die gefrorene Oberfläche schnell an und werden sulzig und brüchig. Versteckte Gefahren wie Strömungen unter dem Eis bei den Zuläufen von Seen und an Flüssen führten ebenfalls zu einer instabilen Eisfläche, genauso wie Wasserpflanzenbewuchs.

Frostige Temperaturen lassen Pfützen im Neusässer Schmuttertal zu Eisflächen gefrieren. Julia, Mark, Carlotta und Tim aus Westheim wagen eine Rutschpartie. Foto: Marcus Merk

Zwar gebe es bewachte Seen im Umland wie den Ilsesee bei Königsbrunn, wie Wasserwacht-Pressesprecherin Susanne von Brand zu Neidstein erklärt. Dies sei jedoch keine Einladung, den entsprechenden See zu befahren, sondern nur für den Notfall gedacht. Wenn tatsächlich eine Person einbricht, dann seien die Rettungskräfte der Wasserwacht schneller am Einsatzort. Der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Martin Gschwilm, sagt: "Der Ilsesee ist nie komplett zugefroren, gerade wasseraffine Hunderassen geraten da schnell in Gefahr und kommen nicht mehr aus dem Wasser." Auch in puncto Kinderwagen auf dem Eis habe es in den vergangenen Jahren mehrere Noteinsätze gegeben. Damit es gar nicht erst zu einem Noteinsatz kommt, rät Martin Gschwilm den Eltern, ihre Kinder mithilfe der Eisregeln der Wasserwacht Bayern gut über die Gefahren aufzuklären und sich über Rettungsgerät vor Ort wie Leitern und Rettungsringe zu informieren. Gschwilm: "Wer sicheren Eisspaß haben will, soll in die Eishallen gehen."

Sicheres Eislaufen in Schwabmünchen, Meitingen, Königsbrunn

Im Landkreis Augsburg gibt es sowohl im Süden als auch im Norden kostenfreie Eisflächen: zum Beispiel in Schwabmünchen und Meitingen. In beiden Orten handelt es sich allerdings um komplett verschiedene Eisflächen. Das Eis in der Jahnstraße in Schwabmünchen ist eine Kunststoffeisfläche. In Meitingen hingegen gibt es eine Echteisfläche. Roland Schiller von der Stadt Schwabmünchen erklärt: "Die 600 Quadratmeter große Eislauffläche funktioniert ohne Energie und ist daher sparsam für den Bürger." Den Unterschied bemerkten nur Profis. Selbst große Eishockeyvereine trainierten viel auf Kunsteis. Das Ganze funktioniert "wie ein großes Brotzeitbrettl aus Kunststoff. Es wird geglättet, gesäubert und mit Wachs behandelt." In Meitingen gibt es echtes Eis. Und Tore zum Eishockeyspielen. "Wir brauchen 200 Kubikmeter Wasser für die Fläche und nutzen hauptsächlich Regenwasser dafür", sagt Thomas Köhle. Er ist zuständig für die Meitinger Natureisfläche. Zusammen mit Thomas Träger bereitet er den Mehrzweckplatz seit 2010 jeden Winter auf.

Wer auch im Augsburger Süden gerne ein Echteis-Erlebnis haben möchte, der kann nach Königsbrunn in die Pharmpur Eisarena fahren. Dort wird das Wasser mithilfe von Ammoniak heruntergekühlt, wie Geschäftsführer Maximilian Semmlinger erklärt. Dort ist das Eislaufen nicht kostenfrei. Erwachsene zahlen 5 Euro und mit Ermäßigung kostet der Eintritt 3, 50 Euro. Für Familien gibt es das Familienticket für 12 Euro. Für Eis unerfahrene Kinder gibt es die Eislauflernhilfe "Robbe Bobby", wie Semmlinger erklärt. Auch Schlittschuhe können zum Ausprobieren ausgeliehen werden. Neben dem öffentlichen Lauf jeweils montags von 10 Uhr bis 12 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 12 Uhr, sowie 14 Uhr bis 16 Uhr, gibt es eine Kinderdisco am Montag von 14 Uhr bis 16 Uhr und eine Eisdisco am Samstag von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann die Eisarena laut Semmlinger auf für Eishockeyspiele gemietet werden.