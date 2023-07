Rollenspiel für Schüler: Neuntklässler tauchen ein in Lokalpolitik

Schüler schlüpfen in die Rolle von Bürgermeister, Gemeinderäten und Verwaltungsmitarbeitern. Eine neunte Klasse der Realschule Schwabmünchen erlebt, wie Lokalpolitik funktioniert.

Der Realschul-Gemeinderat bestand aus vier Parteien. Konservative, Liberale, Naturschützer und eine soziale Partei waren vertreten. Entscheidungen gab es ebenfalls zu treffen. Sollen die Grund- und Mittelschule mit Glasfaseranschluss ausgerüstet werden und sollen für die Schülerinnen und Schüler Tablets beschafft werden? Das war die Fragestellung.

Zwei Gemeinderatssitzungen an einem Vormittag

Konzipiert wurde diese Aktion von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Sie soll den Schülerinnen und Schülern praktische Erfahrungen und Einblicke in politische Prozesse geben. Dafür wurden den Schülern der neunten Klasse feste Rollen zugeteilt. Es gab einen Bürgermeister, den "Herrn Winterberger", Verwaltungsmitarbeiterinnen, die ihm zur Seite standen und natürlich Gemeinderäte. Und - wie in einem echten Gemeinderat auch - Fraktionsvorsitzende. Moderiert wurden die Sitzungen von Beratungsrektor Florian Lutz. Der war sichtlich angetan, wie ernsthaft und motiviert die Schüler das Planspiel angingen. "Nach der anfänglichen Eingewöhnungsphase kam es zu regen Diskussionen. Es wurden viele interessante Argumente ausgetauscht und alle waren mit Freude dabei", sagte Lutz.

Zwei Gemeinderatssitzungen, die Besprechungen der Fraktionsvorsitzenden, Fachvorträge der Verwaltungsmitarbeiterinnen, dazu am Ende die Entscheidungen über die Sitzungsvorlagen. Der Realschul-Gemeinderat hatte ein straffes Programm. Wie ernst die Beteiligten die Sache nahmen, zeigte sich an der Uhrzeit. Eigentlich, so Lutz, sollte das Planspiel um 12 Uhr beendet sein. Doch die letzten Entscheidungen fielen erst gegen 13 Uhr. Wie in einer echten Gemeinderatssitzung war die Entscheidungsfindung nicht einfach. Am Ende entschied sich der Gemeinderat für eine Glasfaseranbindung und für die Beschaffung von Tablets. Allerdings hatte sich das Schülergremium die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Argumente, die vorgebracht wurden, waren sehr reflektiert und intelligent. Ein echter Gemeinderat hätte es kaum besser machen können.

Schüler fanden das Planspiel lehrreich

Nach der abschließenden Sitzung und einem anstrengenden Tag zogen die Schüler ihr Fazit. Es sei ein interessanter Tag gewesen. Dabei könnten sie die Durchführung eines solchen Planspiels anderen Schulen unbedingt empfehlen. Es gebe nicht nur Einblicke, wie Lokalpolitik funktioniere, sondern auch über die Art, wie man zu Entscheidungen komme. Die "Fraktionsvorsitzenden" fanden es lehrreich, wie man in seiner Rolle, je nach Parteizugehörigkeit, andere Positionen einnehmen und entsprechend argumentieren müsse. Eine der "Fraktionsvorsitzenden" sagte, dass es auch gezeigt habe, dass man bei Entscheidungen nicht nur an seine eigene Meinung denken solle, sondern daneben die Sichtweise anderer berücksichtigen müsse. Alle waren sich einig, dass dies ein lehrreicher Tag gewesen sei. "Bürgermeister Winterberger" hat seine Rolle ebenfalls gefallen. Dass er später einmal wirklich das Bürgermeisteramt anstreben würde, schloss er allerdings aus. Einig waren sich "Bürgermeister und Gemeinderat" allerdings, dass sie nach dieser Erfahrung vielleicht einmal eine echte Gemeinderatssitzung besuchen wollen.

Konrektor Luis Felipe Garcia Morales freute sich, wie ernsthaft die Schüler bei der Sache waren: "Sie haben das Planspiel sehr ernst genommen. Es machte richtig Freude, das zu verfolgen." Im Laufe des Vormittags besuchte auch Schwabmünchens echter Bürgermeister Lorenz Müller den Schülergemeinderat, um ein bisschen aus dem "Nähkästchen" der realen Lokalpolitik zu plaudern.

