Konzert der Stadtmusikkapelle: Nachwuchs hat Spaß an Musik nicht verloren

Unter dem Motto "Es geht wieder los" spielen beim Frühjahrskonzert 150 junge Musikerinnen und Musiker der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen wieder durch.

Das Frühjahrskonzert am Freitag, 13. Mai, steht unter dem Motto „Es geht wieder los“. Sage und schreibe 150 junge Musikerinnen und Musiker werden für gute Laune in der Stadthalle Schwabmünchen sorgen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Konzert in Schwabmünchen: Bläserklassen machen den Auftakt

Den Auftakt werden die Bläserklassen der Grundschule machen. Mit ihren Variationen zu „Bruder Jakob“ und „Old McDonald hat ‘ne Band“ wollen sie alle Besucher begeistern und mit ihrer Interpretation von der „Ode an die Freude“ ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Immerhin hatten es diese jungen Bläser am schwersten. In Corona-Zeiten ein Instrument zu erlernen, war alles andere als einfach.

Dass auch die Mitglieder des Vororchesters, ebenso wie die der Bläserklassen unter der Leitung von Josef Utz, nichts verlernt haben, werden die rund 30 Kinder mit „We will rock you“ oder auch mit „merci, merci, merci“, einer schmissigen Beatnummer aus den 1970er-Jahren, beweisen.

Zum Glück haben auch die rund 40 Jugendlichen des Jugendblasorchesters während der Pandemie nicht aufgegeben. Die Konzertbesucher dürfen sich auf wahre Ohrwürmer wie „Take on me“ den besten Melodien aus James Bond, Lala Land und Aladdin freuen. Das Hauptorchester unter der bewährten Leitung von Wolfgang Siegert hat ein wahres Feuerwerk an Melodien einstudiert, darunter die Indiana Jones Selektion oder auch Ernesto de Curtis legendäres „Come Back to Sorrento“. Selbstverständlich kommen auch die Freunde böhmischer Blasmusik nicht zu kurz. Sie können das „Comeback“ der Blasmusik in der Stadthalle mit der Polka „Glückliche Heimkehr feiern“.

Karten für diesen musikalischen Frühlingsstrauß gibt es im Autohaus Medele Schäfer in Schwabmünchen und an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Der Erlös geht an die Jugendarbeit des Vereins.