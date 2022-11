Schwabmünchen

vor 20 Min.

Konzert in der Schwabmünchner Christuskirche stimmt auf den Advent ein

Das Gesangsensemble "La Ocassio" lädt am ersten Advent zum Weihnachtskonzert in die Evangelische Christuskirche in Schwabmünchen ein.

Seit über 15 Jahren zählen die Konzerte des Gesangsensembles "La Occasio" zu den kulturellen Höhepunkten in Schwabmünchen. Am ersten Advent, Sonntag, 27. November, um 18 Uhr gibt die Gruppe wieder ein Weihnachtskonzert in der evangelischen Christuskirche. Einlass in die Kirche ist um 17.30 Uhr. Vorab gibt es ab 17 Uhr Glühwein, Punsch und Essen im Freien. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (AZ)

