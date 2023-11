Konzertereignis des Jahres: Musik als Sprache, die jeder versteht

Das Galakonzert mit René Giessen und dem Musikverein Langerringen verspricht ein Gipfeltreffen der Genres und Instrumente zu werden.

Der Countdown läuft für das Konzertereignis des Jahres: Am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen ein Galakonzert stattfinden, von dem schon jetzt klar ist, dass sich Musiker und Zuhörer noch lange daran erinnern werden: Auf dem Programm steht eine besondere Uraufführung sowie berühmte Filmmusik-Melodien und weitere Überraschungen.

Der Musikverein Langerringen spielt dabei unter der Leitung von Stephan Knöpfle zusammen mit zwei Solisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: René Giessen, seines Zeichens Komponist und Mundharmonika-Virtuose und Julien Chappot, Solo-Cellist des Augsburger Staatstheaters. Gemeinsam werden sie ein Musikstück uraufführen, das unter die Haut geht und für jedermann verständlich wird, der genau hinhört. Es handelt sich dabei um „Haydn-Variationen“ der besonderen Art.

Wie kommt es zu dem ungewöhnlichen Gipfeltreffen?

René Giessen ist mit seiner Mundharmonika auf den Bühnen der Welt zu Hause. Dass er ausgerechnet in St. Michael ein Konzert gibt hat zwei Gründe: Er kennt den Leiter des Langerringer Musikvereins, Stephan Knöpfle, sehr gut – die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Um Renés 60. Bühnenjubiläum zu feiern, fassten sie den Plan für ein gemeinsames Galakonzert. Und da man bei „Haydn-Variationen“ sofort an „Cello“ denkt, engagierten sie noch Julien Chappot, der als Solocellist des Augsburger Staatstheaters ein echter Hochkaräter aus der Region ist.

Das erwartet die Zuhörer in Schwabmünchen

Bei den „Haydn-Variationen für sinfonisches Blasorchester, Cello und chromatische Mundharmonika“ geht es um eine Melodie, die jeder kennt: Das Thema aus Joseph Haydns „Kaiserquartett“, das als „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne wurde. In René Giessens Stück wird anhand der Melodie die gesamte Nachkriegsgeschichte noch einmal hör- und erlebbar. René erinnert sich, wie er als kleiner Junge unter amerikanischen Boogiewoogie-Einflüssen aufwuchs – und auch an dunkle Ereignisse, die vorher stattfanden, wie Weltkrieg und deutsche Teilung. Weil auch DDR-Hymne und US-Hymne ihren Auftritt bekommen, erklingt Deutschlands Geschichte im lebhaften „Hörspiel“ der Instrumente.

Große Emotionen verspricht auch das übrige Programm: Es präsentiert Filmmusik-Klassiker und populäre Melodien, die untrennbar mit der Mundharmonika verbunden sind. Und auch im feurigen Duett werden Cello und Mundharmonika zu erleben sein.

Karten für das Galakonzert gibt es in allen Filialen der Bäckerei Müller für 15 Euro im Vorverkauf (Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren frei). Kartenbestellung per Mail ist möglich unter Kartenvorverkauf@musikverein-langerringen.de