Krawetzkes Abschied nach mehr als 30 Jahren im Pfarramt Bobingen

Pfarramtssekretärin Angelika Krawetzke geht nach über 30 Jahren in Rente.

Plus Pfarramtssekretärin Angelika Krawetzke geht in den Ruhestand. Sie spricht über den Zufall, der sie ins Amt brachte, und ihren Lieblingsplatz in der Kirche.

Von Jennifer Kopka

Wer das Pfarrgemeindehaus betritt, landet als Erstes bei ihr: Angelika Krawetzke hat ihr Büro gleich links neben der Eingangstür. Eine fröhliche, zierliche Frau sitzt da hinter dem Schreibtisch mit Blick auf den Innenhof der Kirche. Die Kirchenglocken dringen an diesem kühlen Morgen im April trotz geschlossenem Fenster ins Büro. "Ich sehe alle, die kommen und gehen. Und manche bleiben auch stehen und fensterln eine Runde", sagt die grauhaarige Frau mit den wachen Augen schmunzelnd. An den ersten Tag im Pfarramt der evangelischen Kirche in Bobingen, erinnert sich Angelika Krawetzke noch genau: Es war der 1. Januar 1994.

Statt mit dem Computer, arbeitete sie mit Schreibmaschine und Diskette. "Es hat sich viel verändert, aber alles war richtig zu seiner Zeit", sagt die 64-Jährige. Dass die gelernte Zahnarzthelferin bei der Kirche landete, war eigentlich ein Zufall und stand doch vielleicht schon immer fest: Der Grundstein der Dreifaltigkeitskirche wurde am 24. April 1960 gelegt. "An diesem Tag bin ich geboren", sagt die Pfarramtssekretärin. Letztendlich brachte sie aber ihr Mann zu ihrer Stelle im Pfarrbüro. Im Gemeindebrief hatte er die Stellenausschreibung entdeckt. Die jüngste von zwei Töchtern ist zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt und Angelika Krawetzke wieder bereit zu arbeiten. "Das waren damals ja noch andere Zeiten. Aber mir war immer wichtig, dass der Job vereinbar ist mit der Familie", sagt sie.

