Krieg in der Ukraine: Wie Menschen aus dem Kreis Augsburg damit umgehen

Russlands Präsident Wladimir Putin schockiert mit seinem militärischen Einmarsch in die Ukraine. Auch im Augsburger Land sind die Menschen entsetzt und besorgt.

Die Befürchtungen haben sich realisiert: Am Mittwoch hat Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine den Krieg erklärt. Seitdem erschrecken Bilder von Explosionen und brennenden Häusern - nicht nur in den prorussischen Gebieten im Osten des Landes, sondern auch in der Hauptstadt Kiew. Verantwortliche im Westen reagieren geschlossen und sehen die Friedensordnung in Europa gefährdet. Wie gehen Menschen aus dem Landkreis Augsburg damit um?

Martina Petry aus Schwabmünchen fehlen die Worte. Die Situation mache sie fassungslos: "Es ist furchtbar, die Menschen in der Ukraine tun mir leid". Neben dem Mitgefühl macht sich bei Petry die Sorge breit, dass sich der Krieg auf andere Länder ausweiten könnte: "Ich habe Angst, dass Putin mit der Ukraine nicht zufrieden ist und sich weitere Gebiete unter den Nagel reißen will."

Ärger über Russlands Präsidenten Wladimir Putin wächst im Kreis Augsburg

Ingrid Schormeier aus Untermeitingen ist wütend und traurig darüber, dass Wohnhäuser angegriffen wurden und mehrere Zivilisten starben. "Die russischen Truppen haben schon einen Großteil des ukrainischen Militärs außer Gefecht gesetzt. Was will Putin noch erreichen?", fragt sich die Untermeitingerin.

Besonders schockiert Schormeier die Betonung Putins, dass Russland "eine der mächtigsten Nuklearmächte der Welt" sei. Vor dem Hintergrund, dass russische Truppen der Ukraine zufolge das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl eingenommen haben, mache ihr diese Aussage Angst: "Das ist eine Androhung eines Atomangriffs." Die Erinnerung an das Unglück von Tschernobyl 1986, dessen Folgen auch in Deutschland spürbar waren, komme in diesen Tagen wieder auf, so Schormeier.

Ingrid Schormeier erinnert sich an das Unglück in Tschernobyl. Foto: Paula Binz

Den Ärger über Russlands Präsidenten teilt Gerhard Pauli aus Schwabmünchen. Putins Gründe für einen Einmarsch in der Ukraine haben für ihn nichts mit der Realität zu tun. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass die westlichen Länder Russland stoppen könnten – vorausgesetzt, die Nationen arbeiten gut zusammen. "Dafür muss der Westen die Schraube aber noch um einiges enger ziehen", sagt Pauli und meint damit die wirtschaftlichen Sanktionen, die die Europäische Union und die USA beschlossen haben.

Gerhard Pauli setzt die Hoffnung auf wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland. Foto: Paula Binz

Auch wenn sich der russische Präsident bislang wenig beeindruckt zeigt, würden die Sanktionen das Land schwer treffen, vermutet Pauli. "So ein Krieg kostet jede Menge Geld, das kann Russland nur einige Monate finanzieren. Ich denke, dass es der russischen Wirtschaft spätestens in einem halben Jahr schlecht gehen wird." Darin sieht Pauli die einzige Hoffnung für ein baldiges Kriegsende.

Der Ukraine-Konflikt ist auch unter Schülerinnen und Schülern in Schwabmünchen präsent. "In den sozialen Medien sieht man fast nur Fotos, Videos und Berichte aus der Ukraine", sagt Elisa Grieshuber. Sie und ihre Freundinnen sind entsetzt über den Ausbruch eines Kriegs in Europa: "Wir hätten nicht gedacht, dass so was in der heutigen Zeit noch passiert." Ob man nichts aus der Vergangenheit gelernt habe, fragen sich die Schülerinnen.

