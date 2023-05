Kriminacht am Kanapee mit Alex Beer

Die Spiegel-Bestsellerautorin Alex Beer liest im Möbelhaus Bruckner in Schwabmünchen aus ihrem Buch "Felix Blom - der Häftling aus Moabit"

Die inzwischen traditionelle "Kriminacht am Kanapee" der Buchhandlung Schmid im Einrichtungshaus Bruckner in Schwabmünchen steht wieder an, und zwar am Donnerstag, 11. Mai. Diesmal will Alex Beer mit ihrem Werk "Felix Blom - der Häftling aus Moabit" das Publikum perfekt unterhalten und ihm Schauer über den Rücken laufen lassen.

Darum geht es in der Geschichte

Bei der neunten Auflage der Kriminacht am Kanapee im Einrichtungshaus Bruckner zieht die Spiegel-Bestsellerautorin Alex Beer alle Register ihres Könnens: Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Er steigt in die schlecht laufende Privatdetektei der ehemaligen Prostituierten, seiner neuen Nachbarin namens Mathilde Voss ein. Ihr erster gemeinsamer Fall führt auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt: "In wenigen Tagen wirst Du eine Leiche sein." Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich.

Eine Prise Liebe ist auch mit dabei

Alex Beer alias Daniela Larcher hat ein gutes Gespür für Setting, Figuren und Spannungsaufbau. Die Geschichte ist extrem charmant, spielerisch und unterhaltsam. Mit Leichtigkeit geht es durch die Zeitgeschichte, lässt viele Schichten von Berlin erleben. Und natürlich ist auch eine Prise Liebe dabei.

Der Inhalt wird aus mehreren Perspektiven erzählt: Da sind das Handeln Bloms und Mathildes sowie die polizeilichen Ermittlungen von Cronenberg. Zusätzlich werden die Opfer des unbekannten Serienmörders auf dem Weg in ihren Untergang begleitet. Der Spannungsbogen dürfte hoch und die Auflösung eine Überraschung sein. Wie gewohnt hat Alex Beer die damalige Kaiserzeit gut recherchiert und lässt Berlin lebendig auferstehen. Gekonnt werden reale Figuren in die Geschichte eingebaut.

Für Musik sorgt ein Hackbrettspieler

Wird es einen Teil zwei zu Felix Blom geben? Mal sehen, was die Autorin Alex Beer an dem Abend im Einrichtungshaus Bruckner, veranstaltet von der Buchhandlung Schmid, dazu sagt. Den Soundtrack zum Krimi-Abend bietet der grandiose Hackbrett-Virtuose Komalé Akakpo, der ein breites Musikspektrum aufweisen kann.

Karten für die Kriminacht am Kanapee am Donnerstag, 11. Mai, ab 20 Uhr gibt es in der Buchhandlung Schmid und an der Abendkasse.