05:37 Uhr

Künstlersymposium in Schwabmünchen: Was Kunst mit Energie zu tun hat

Plus Zum Kunstverein Schwabmünchen kommen elf internationale Künstler. Vorsitzende Kersten Thieler-Küchle spricht über das Konzept und die Bedeutung von Kunst.

Von Anna Mohl

Hallo, Frau Thieler-Küchle. Was ist ein Symposium?



Kersten Thieler-Küchle: Das ist eine Arbeitswoche, für – in unserem Fall – bildende Künstler. Wir wählen Künstler aus, laden sie ein und es wird gemeinsam gearbeitet. Am Ende gibt es ein Resultat. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Trinkgelage, Zusammenkunft. Aber heutzutage sind Symposien sehr ernsthafte Geschichten, bei denen aktiv gearbeitet wird.

Also ist ein Symposium für die Künstlerinnen und Künstler etwas Besonderes?



Thieler-Küchle: Auf jeden Fall – es ist eine große Ehre, zu einem Symposium eingeladen zu werden, und nichts Alltägliches. Jeder, der eingeladen wird, nimmt das sehr ernst. Alle freuen sich auf den Austausch, der ist zentral. Denn die künstlerische Arbeit ist eine einsame, jeder arbeitet in seinem Atelier vor sich hin. Symposien sind eine Chance, sich auszutauschen und gemeinsam zu arbeiten.

