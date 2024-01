Das ist in den nächsten Monaten kulturell in Schwabmünchen geboten

Das Kulturbüro stellt das neue Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr vor. Es ist wieder viel Tanz und Musik geboten - und etwas für Kinder.

Das neue Kulturprogramm des Kulturbüros ist da. Druckfrisch liegt der neue Flyer vom Kulturbüro mit den Veranstaltungen im ersten Halbjahr von Januar bis Juni 2024 vor. Er liegt im Rathaus, im Foyer beim Kulturbüro, im Museum und in einigen Geschäften der Innenstadt aus. Hier einige Beispiele, was in den kommenden Monaten in der Stadt gebiten ist:

Tango, Klassik, Rock und Pop mit dem Trio „Like Standards“ am Donnerstag, 18. Januar, 19.30 Uhr: Tango und Klassik treffen bei diesem Konzert auf Rock und Pop. In einem musikalischen Dialog vereinen sich der weltbekannte Geiger Joerg Widmoser am Klavier und sein Sohn Leander am Schlagzeug. Zusammen mit Bernhard Seidel am Bass begegnen sich die unterschiedlichen Generationen zu jazzigen Melodien in der Stadthalle.

In Schwabmünchen erklingt Musik, die von Frauen komponiert wurde

Orchestervereinigung Divertimento am Freitag, 8. März, ab 19.30 Uhr: Das klassische Konzert anlässlich des Internationalen Frauentags rückt eine italienische Geigerin, Komponistin und Sängerin wieder in den Vordergrund - Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Musik, die von Frauen komponiert wurde, stellt bis heute nur einen Bruchteil des Repertoires im Musikbetrieb dar. Das Konzert in der Stadthalle soll nun das Leben und Schaffen von Sirmen wieder einem breiteren Publikum vorstellen. Als Violinsolistin ist Floriane Haslach zu Gast.

Jazz mit dem Karoline Weidt Quartett am Freitag, 12. April, 19.30 Uhr: Etwas Magisches wird ihrer Stimme zugeschrieben, der Sängerin Karoline Weidt. Jazz der nächsten Generation bringt sie mit der jungen, mehrfach preisgekrönte Band aus Leipzig in die Stadthalle. Die 28 Jahre junge Sängerin, Komponistin und Bandleaderin ist Neu-Münchenerin und begeistert mit ihrer Musik das nationale und internationale Jazzpublikum. Als Sängerin des Bundesjazzorchester tourte sie durch die USA, Kanada und Israel und ist auch mit ihren eigenen Bands auf den Bühnen internationaler Festivals vertreten.

Kultur in Schwabmünchen: Das Angebot für Kinder

Das Theater "Fritz und Freunde" spielt Urmel aus dem Eis am Freitag, 26. April, ab 15 Uhr: Zu der Zeit der Dinosaurier legt Mutter Urmel ein Ei. Kurze Zeit später bricht jedoch eine Eiszeit an, und das Ei wird von Schnee bedeckt. Es friert schließlich im Eis ein. Lange Zeit später hat der Naturkundeprofessor Habakuk Tibatong eine Methode entwickelt, Tieren das Sprechen beizubringen. Was dann passiert zeigt das Theater Fritz und Freunde auf der Bühne der Stadthalle. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert etwa eine Stunde.

Konzert der Kunst- und Kulturpreisträger am Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr: Die beiden Preisträger des Kunst- und Kulturpreises 2023 der Stadt Schwabmünchen, das Rocky Knauer Quintett, besetzt mit hochkarätigen Profimusikern, und der Kammerchor Schwabmünchen (Anerkennungspreis) konzertieren gemeinsam in der Stadthalle.

Der Sommer 100 geht heuer in die fünfte Runde. Foto: Uwe Bolten, Archiv

Sommer 100 geht ab 29. Juni in die fünfte Runde: Die gemütliche Open-Air-Konzertreihe geht mit dem Auftakt am 29. Juni in die fünfte Runde. Veranstaltungsorte sind der Rathausgarten Schwabmünchen, der Dorfplatz in Schwabegg, der romantische Pfarrgarten in Klimmach und neu dabei ist Mittelstetten. Mit dabei sind wieder regionale und überregionale Musikerinnen und Musiker.

Auch etwas Neues bietet das Kulturprogramm in Schwabmünchen

Musik von einer ganz besonderen Maschine gibt es am Freitag, 2. August: "Loopin'Lab", das sind die Münchner Musiker und Tüftler Michael Cramer und Saschmo Bibergeil und ihr selbstgebautes Maschinarium “Ghost”. Es klingelt, blitzt, poltert und dampft, wenn Loopin’Lab auf der Bühne steht. Die beiden haben eine vielseitige Setlist aus eigenen Songs und ausgewählten Covers im Gepäck. Ihre Konzerte sind auch immer eine klangliche und optische Performance gepaart mit viel Humor.

"Loopin'Lab", das sind die Münchner Musiker und Tüftler und Saschmo Bibergeil und ihr selbstgebautes Maschinarium “Ghost”. Es klingelt, blitzt, poltert und dampft, wenn Loopin’Lab auf der Bühne steht. Die beiden haben eine vielseitige Setlist aus eigenen Songs und ausgewählten Covers im Gepäck. Ihre Konzerte sind auch immer eine klangliche und optische Performance gepaart mit viel Humor. Internationale Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. August: Musikalisch geht es von Kamerun mit dem Njamy Sitson Quartett nach Südamerika mit der Band Mukura. Diese Augsburger Band, deren Mitglieder aus Kolumbien und Argentinien stammen, kombiniert Rhythmen wie Cumbia, aber auch Andenklänge, Rock und Salsa. Dann geht es nach Spanien mit Flamenco von Fuente del Fuego und schließlich nach Frankreich mit Chansons der Augsburger Band Cartouche.

Musikalisch geht es von mit dem Njamy Sitson Quartett nach mit der Band Mukura. Diese Augsburger Band, deren Mitglieder aus und stammen, kombiniert Rhythmen wie Cumbia, aber auch Andenklänge, Rock und Salsa. Dann geht es nach mit Flamenco von Fuente del Fuego und schließlich nach mit Chansons der Augsburger Band Cartouche. Stadtfest im Stadtgarten von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli: Schwabmünchen feiert. Am Freitag steht ab 18.30 Uhr eine lange Tafel zum Picknicken mit Live-Musik im Stadtgarten bereit. Am Samstag und Sonntag sorgen die Schwabmünchner Vereine neben den kulinarischen Angeboten wieder für ein vielseitiges Bühnenprogramm und Aktionen an ihren Ständen. Ein Highlight ist wie immer der Hauptact am Samstagabend mit der Band Solid Age.

feiert. Am Freitag steht ab 18.30 Uhr eine lange Tafel zum Picknicken mit Live-Musik im Stadtgarten bereit. Am Samstag und Sonntag sorgen die Schwabmünchner Vereine neben den kulinarischen Angeboten wieder für ein vielseitiges Bühnenprogramm und Aktionen an ihren Ständen. Ein Highlight ist wie immer der Hauptact am Samstagabend mit der Band Solid Age. Karten für alle Veranstaltungen gibt es online unter www.kultur-schwabmuenchen.de/tickets. Wer seine Karten lieber offline kaufen möchte, kann dies immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Kulturbüro in der Fuggerstraße 50 in Schwabmünchen tun. Das Kulturbüro bittet um rechtzeitige Ticketbuchbuchungen, um die Konzerte sicherzustellen.