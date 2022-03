Kultur: Das ist in Schwabmünchen und Umgebung in diesem Jahr geboten

Plus Wie der Schwabmünchner Buchhändler Hans Grünthaler wieder mehr Menschen zurück zu Kulturveranstaltungen bringen will und welche Mischung er für sein Programm ausgewählt hat.

Dank der beschlossenen Lockerungen sehen viele Geschäftsleute ein Licht am Ende des Tunnels. Trotzdem gibt es gerade im Kulturbetrieb ein Problem: "Die Pandemie hat die Leute von der Kultur entwöhnt. Sie sind außerdem zögerlich, ängstlich, verunsichert und haben das Fortgehen verlernt", sagt Buchhändler Hans Grünthaler, der vor zehn Jahren die Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen übernommen hatte. Das Publikum wieder zurückzugewinnen, das sei jetzt die Aufgabe. Doch wie?