Kultur: Schwabmünchner Buchhandlung plant 2022 Kabarett und Konzerte

Trotz Corona hat Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid ein neues Kulturprogramm erarbeitet. Neben Nachholterminen sollen auch neue Veranstaltungen stattfinden.

Wegen Corona mussten zahlreiche Kulturveranstaltungen im Landkreis ausfallen oder konnten nur unter Einschränkungen stattfinden. Wann sich daran etwas ändert, ist nicht absehbar. Trotz der Ungewissheit arbeitet Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen an einem neuen Kulturprogramm. Er will abgesagte Veranstaltungen im kommenden Jahr nachholen und neue ins Programm aufnehmen.

Normalerweise fanden die Veranstaltungen im Laden des Buchhändlers statt, doch wegen Corona war das nicht mehr möglich. Grünthaler verlegte die Veranstaltungen deshalb an vier verschiedene Austragungsorte. Seit Jahren organisierte er Konzerte, Kabaretts und Lesungen. Mit der Zeit entwickelte sich ein umfassendes Programm mit teils mehr als einem Termin pro Woche. "Diese Abende machen mir viel Spaß", sagt Grünthaler.

Viele Veranstaltungen für 2022 sind Nachholtermine

Allen Unsicherheiten zum Trotz hat er ein neues Programm geplant - mit Kabarett und Konzerten. "Viele Kleinkunstbühnen haben schon aufgegeben. Wer keinen Zuschuss bekommt wie ich, hat bei einer vorgeschriebenen Maximalauslastung von 25 Prozent keine Chance", sagt Grünthaler. Doch inzwischen seien auch die Künstlerinnen und Künstler bereit, bei den Gagen Abstriche hinzunehmen.

Die ersten Veranstaltungen hat Grünthaler für März 2022 vorgesehen, viele davon sind Nachholtermine. Der Buchhändler hat früher selbst Musik gemacht und in mehreren Bands Gitarre gespielt. "Ich mag gern keltische Musik, Soul und Folk, aber eigentlich bin ich offen für alles", sagt er. Folgende Veranstaltungen hat er für das kommende Jahr im Programm:

Freitag, 4. März: Christoph Fritz : Kabarett (Gemeindezentrum Langerringen )

: Kabarett (Gemeindezentrum ) Dienstag, 15. März: Franziska Wanninger : kabarettistische Lesung mit Musik (Gemeindezentrum Langerringen )

: kabarettistische Lesung mit Musik (Gemeindezentrum ) Donnerstag, 24. März: Andrea Limmer : Musik-Kabarett (Bürgerhaus Graben)

: Musik-Kabarett (Bürgerhaus Graben) Samstag, 26. März: St. Patrick's Day in SMÜ (Ulrichswerkstätten Schwabmünchen )

Day in SMÜ (Ulrichswerkstätten ) Mittwoch, 6. April: Michael Fitz : Kabarett mit Musik (Stadthalle Schwabmünchen )

: Kabarett mit Musik (Stadthalle ) Dienstag, 26. April: Constanze Lindner : Kabarett: (Kunstverein Schwabmünchen )

: Kabarett: (Kunstverein ) Mittwoch, 4. Mai: Christoph Theussl: Theussl singt Hirsch (Kunstverein Schwabmünchen )

) Sonntag, 8. Mai: D'BavaRes: Bavaro-Pop (Ulrichswerkstätten Schwabmünchen )

) Dienstag, 10. Mai: Sarah Ryan : New Folk (Bürgerhaus Graben)

: New Folk (Bürgerhaus Graben) Donnerstag, 23. Juni: Oliver Mally und Hubert Hofherr : Acoustic Blues (Kunstverein Schwabmünchen )

und : Acoustic Blues (Kunstverein ) Donnerstag, 30. Juni: San2 und Sebastian feat: Blues, Country, Soul… (Gemeindezentrum Langerringen )

) Freitag, 8. Juli: nouWell Cousines (Stadthalle Schwabmünchen )

) Mittwoch, 13. Juli: Weiherer: Plauderei mit Musik (Kunstverein Schwabmünchen )

) Samstag, 16. Juli: Die Leonhardsberger & Schmid Show: Songs. Gags und mehr (Ulrichwerkstätten Schwabmünchen )

) Dienstag, 26. Juli: Thomas Steierer: Kabarett (Kunstverein Schwabmünchen )

) Dienstag, 27. September: Ruth Maria Rosell : Elektro-Pop am Violoncell (Bürgerhaus Graben)

: Elektro-Pop am Violoncell (Bürgerhaus Graben) Samstag, 1. Oktober: Patricia Prawit : Marlene Dietrich (Kunstverein Schwabmünchen )

: (Kunstverein ) Mittwoch, 7. Dezember: Ainslie, Hutton und Butterworth : schottische Musik (Bürgerhaus Graben)

Lesen Sie dazu auch