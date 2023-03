Kunstpreisträger der Stadt zeigt seine Werke

"Fundus" heißt die neue Ausstellung von Rudolf Zimmermann. Sie ist derzeit im Kunsthaus zu sehen.

Von der Naturstudie bis zur inszenierten Fotografie, das ist die weite Spanne, in der sich die Ausstellung von Rudolf Zimmermann im Kunsthaus des Kunstvereins Schwabmünchen bewegt, eine Retrospektive über mehr als 40 Jahre künstlerisches Schaffen, die er zu seinem 70. Lebensjahr ermöglichte.

"Sein künstlerischer Werdegang, sein Erlebtes, sein Experimentelles, sein Dokumentarisches, seine Stimmungen, all das ist in der Ausstellung 'Fundus' bei uns zu sehen", betonte die Vorsitzende des Schwabmünchner Kunstvereins Kersten Thieler-Küchle in ihrer Ansprache zur Vernissage zu Rudolf Zimmermanns Schaffen und fügte hinzu: "Er sammelt alles, was ihn beeindruckt: Natur, politische Geschehnisse, menschliche Beziehungen, vergangene und zukünftige Visionen, lässt es auf sich wirken, hinterfragt und bringt es dann zu Papier, verarbeitet es in Kollagen und Fotografien." All das landet in Zimmermanns Taschen. Taschen, die er mit sich trägt und die auf vielen seiner Werke als Metapher auch zu sehen sind.

Fernsehtechniker hat Faible für Fotografie

Der gelernte Fernsehtechniker, der schon damals ein Faible für Fotografie hatte, schulte früh um, wurde Kunstpädagoge und vor allem Sozialarbeiter für psychisch und geistig Behinderte. "Mich interessierten immer die Geschichten dahinter, das Persönliche, die Auslöser für eine Entwicklung", so Zimmermann, der offen für alle Arten von Kunst ist, realistisch, abstrakt, emotional. "Ich habe in all den Jahren alles gerne ausprobiert, war damit glücklich oder bin in Sackgassen geraten. Für alle gemachten Erfahrungen, Impulse und Begegnungen bin ich dankbar."

Kunstpreisträger der Stadt Schwabmünchen

Inzwischen behauptet der Kunst- und Kulturpreisträger der Stadt Schwabmünchen von sich, künstlerisch angekommen zu sein. Neben einem malerisch und zeichnerisch breiten Spektrum beschäftigt ihn derzeit vor allem die inszenierte Fotografie. Zu seinen Lieblingswerken zählen die Bilder von seinen Eltern, die er nach deren Tod zur Erinnerung anfertigte. "Ich sammelte Gegenstände von ihnen, baute daraus Geschichten, fotografierte sie und bildete so ein wenig ihr Leben nach."

An seiner Arbeit schätzt er vor allem, dass er dadurch "weit weg von der Gegenwart, von allem Nervigen" kommt. "Dann werde ich von Ideen überflutet, tanke auf und gestalte, auch wenn es emotional sehr anspannend ist." Weil ihn das so befriedigt, möchte er mit seinem künstlerischen Schaffen noch Jahrzehnte weitermachen.

Die Ausstellung "Fundus" stellte er gerne zusammen, weil ihn die Reaktionen der Betrachter, die Meinungen, Gefühle und mehr interessieren. "Ich lerne dann, dass ein Bild immer mindestens zwei Bilder sind: meines und das der anderen."

Die Ausstellung von Rudolf Zimmermann kann bis Sonntag, 9. April jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr betrachtet werden. Die Preise für die Werke können beim Künstler und dem Kunstverein erfragt werden.