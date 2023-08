Kunstsymposium: Was die Künstler geschaffen haben

Die fünfte Veranstaltung dieser Art in Schwabmünchen ist ein voller Erfolg.

Es war bereits das fünfte internationale Künstlersymposium des Kunstvereins Schwabmünchen, das diesmal zu einem ganz besonderen geriet. „Energieform Kunst“, dieses Thema gab die Vorsitzende des Kunstvereins, Kersten Thieler-Küchle, für das Symposium aus. Und das Interesse daran war groß. Zehn Künstlerinnen und Künstler aus vier Ländern kamen iin die Stadt.

In ihrer Ansprache betonte die Vorsitzende, dass die vergangene Woche kunstvoll, harmonisch, effektiv und energiegeladen verlaufen sei. „Die Atmosphäre war vergleichbar mit einer Kunstakademie: Überall wurde gemalt, gezeichnet gebildhauert.“ Dem stimmte auch Bürgermeister Lorenz Müller in seiner Ansprache zu, lobte die entstandenen Werke und betonte die Wichtigkeit des Kunstvereins für die Stadt.

Interesse an der Ausstellung von insgesamt knapp 100 Werken zeigten nicht nur die vielen Vernissage-Besucher, sondern auch einige Schulklassen verschiedener Schultypen, die ganz spezielle Interpretationen der Werke beisteuerten.

Zwei Werke von Klaus Mach: Seine Malerei drückt Energie aus. Foto: Reinhold Radloff

Für eine besondere Atmosphäre des Symposiums sorgte neben dem hervorragenden Zusammenwirken der Künstler, auch die spezielle Lebensform: „Wir haben nicht nur zusammen gearbeitet, sondern auch zusammen gegessen und die gemeinsamen geselligen Abende im Kunsthaus genossen, in dem die meisten Beteiligten auch übernachtet haben. Jeder hat jeden akzeptiert, jeder ließ jeden so sein, wie er ist“, so Thieler-Küchle.

Besonders lobt sie das Stuhlprojekt, bei dem Ikea-Stühle zu Kunstobjekten umgewandelt wurden. Das Projekt soll bis auf Weiteres im Kunsthausgarten zu sehen sein.

Zur Vernissage spielte Dr. Anselm Selier klassische Stücke. Über dem Klavier hängen zwölf Werke von Gabriele Lockstädt: 99 Luftballons. Foto: Reinhold Radloff

Zum Gelingen der Vernissage trugen auch die klassischen Stücke am Klavier von Dr. Anselm Selier bei. Die Ausstellung bleibt bis Anfang September bestehen, wobei die Mitglieder der Kunstverein nach dem kommenden Wochenende in die Sommerpause geht und dadurch die Bilder erst wieder Anfang September zu sehen sein werden.





Folgende Künstlerinnen und Künstler nahmen an dem Symposium teil:

Bengü Bahar ( Izmir ): Sie schuf mit ihren Bildern Zufluchtsräume angesichts der Weltverschmutzung

( ): Sie schuf mit ihren Bildern Zufluchtsräume angesichts der Weltverschmutzung Linda Dalitz ( Halle ): Ihre Malerei basiert auf analoger Fotografie.

( ): Ihre Malerei basiert auf analoger Fotografie. Christoph Dittrich ( Augsburg ): Er lässt riesige Farbräume durch Licht und Bewegung reagieren.

( ): Er lässt riesige Farbräume durch Licht und Bewegung reagieren. Gabriele Lockstädt ( Landsberg ): Das Thema ihrer Malerei ist Natur und speziell Bäume.

( ): Das Thema ihrer Malerei ist Natur und speziell Bäume. Bernd Rummert (Konradshofen): Der Konzeptkünstler stellt sich diesmal als Zeichner unregelmäßiger Kreise vor.

(Konradshofen): Der Konzeptkünstler stellt sich diesmal als Zeichner unregelmäßiger Kreise vor. Idiko Titko ( Ungarn / Kempten ): Sie überträgt das Prinzip der Druckgraphik auf ihre Malerei.

/ ): Sie überträgt das Prinzip der Druckgraphik auf ihre Malerei. Tuncay Topco ( Izmir ): Er trägt große Farbflächen auf, die die Basis für bewegte Linie sind.

( ): Er trägt große Farbflächen auf, die die Basis für bewegte Linie sind. Meltem Tuncer ( Istanbul / Bodrum ): Sie setzte in ihrer Malerei das Miteinander von Mensch und Tier um.

( / ): Sie setzte in ihrer Malerei das Miteinander von Mensch und Tier um. Alexandra Vassilikian ( Paris / Schwabmünchen ): Steuerte vor ihrer Krankheit eine großflächige Papierarbeit bei.

/ ): Steuerte vor ihrer Krankheit eine großflächige Papierarbeit bei. Rudl Zimmermann ( Schwabmünchen ): Seine Schwarz-Weiß-Fotografien sind Geschichtsspeicher.

): Seine Schwarz-Weiß-Fotografien sind Geschichtsspeicher. Odo Rumpf ( Köln ): Er erstellte einmal mehr Skulpturen im Großformat aus Schrott-Material, meist Metall .

Vom Kunstverein wirkten künstlerisch mit: Bernhard Ammann, Susanne Engel, Michael Küchle, Peter Leist, Christine Liebhaber, Klaus Mach, Catalina Mayer, Kersten Thieler-Küchle und Jasmin Zott.