Schwabmünchen

vor 19 Min.

Kurt Paiser wird Festwirt auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen

Plus Lange war es nicht sicher, ob es zum Michaeli-Markt ein Festzelt geben wird. Nun übernimmt ein bekannter Gastronom. Einschränkungen wird es trotzdem geben.

Von Christian Kruppe

Aufatmen in Schwabmünchen. Auf der Zielgeraden konnte die Stadt noch einen Wirt für das Bierzelt des Michaeli-Markts auf dem Festplatz unter Vertrag nehmen. Der bekannte Scherstetter Gastronom Kurt Paiser nimmt sich der Verantwortung an und betreibt das Bierzelt. Die Frage nach einem Festwirt war lange Zeit die offene Komponente rund um den traditionellen Markt. Nachdem der bisherige Betreiber, die Familie Römersperger-Richter im Juli mitteilte, Personalprobleme zu haben, wollte die Stadt bei der Suche helfen. Doch dies halft nichts und so sagte die niederbayrische Wirtsfamilie Mitte August das Zelt in Schwabmünchen ab.

