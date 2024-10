La Occasio begeistern in der Christuskirche

Der Einzug war Programm. Mit einer Interpretation des Robbie-Williams-Hits „Let me entertain you“ startete das Ensemble „La Occasio“ in sein Konzert in der Schwabmünchner Christuskirche. Und wie der Auftakt versprach, unterhielten sie das Publikum im vollen Gotteshaus rund zwei Stunden lang. „La Occasio“ bot starken Gesang und auch immer wieder auch passende Tänze und Kostüme. Fast zwei Stunden sorgte das Quintett mit seinen starken Stimmen für beste Unterhaltung und erntete dementsprechend viel Applaus vom begeisterten Publikum. Text/Bild: Kruppe

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis