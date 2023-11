Landes-Jugendjazzorchester spielt erstmals in Schwabmünchen

Der Jazznachwuchs setzt auf Wahrnehmung und Zuhören, statt auf Noten. Das erwartet die Zuhörer im Konzert.

Das Landes-Jugendjazzorchester (LJJB) Bayern tritt am Donnerstag, 16. November, zum ersten Mal in der Stadthalle in Schwabmünchen auf.

Im LJJB spielen aktuell rund 300 junge, aktive bayerische Musiktalente zwischen 16 und 25 Jahren. Was als Orchester begann, entwickelte sich zu einem musikpädagogischen Projekt, das heute einen sehr guten Ruf als Talentschmiede genießt. Der Jazznachwuchs wird von professionellen Künstlern musikalisch betreut. Die Besten unter ihnen spielen in der Konzertbesetzung des Orchesters, die das Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen für eine „Jazz-Night“ nach Schwabmünchen eingeladen hat. Die Konzertbesetzung ist jährlich in rund 20 Konzerten in Bayern und Konzertreisen im In- und Ausland, bei einigen Film- und Tonaufnahmen und natürlich auf ihren eigenen CDs zu hören.

In Schwabmünchen stehen 22 Musiker und drei Sängerinnen auf der Bühne

Beim Konzert in Schwabmünchen stehen 22 Musikerinnen und Musiker und drei Sängerinnen auf der Bühne. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Swingklassikern und Modern Jazz, Latin-Jazz, Jazz-Rock bis hin zum Hip-Hop. Werke von Duke Ellington, Count Basie, Thad Jones, Pat Metheney, Maria Schneider, Peter Herbolzheimer, Karsten Gorzel und eigene Kompositionen und Arrangements der Orchestermitglieder und Dozenten werden gespielt.

Stücke werden nicht Ton für Ton geprobt

Es ist kein Konzertorchester mit einem vorgegebenen Spielplan, die musikalische Betreuung der Jugendlichen und die Umsetzung des orchestereigenen pädagogischen Konzeptes hat oberste Priorität. Die Stücke werden nicht Ton für Ton geprobt oder nach Vorlagen kopiert, der Weg geht über das persönliche Erfahren der Musik hin zu einer außergewöhnlichen Einheit der Spielfreude und Perfektion. Dabei lernen die jungen Musiker die gesamte Bandbreite der Jazzorchesterliteratur kennen. Junge Komponisten und Arrangeure aus den eigenen Reihen erhalten die Chance, ihre Stücke mithilfe der Dozenten auszuarbeiten und öffentlich vorzustellen. Ermöglicht wird diese in der Bundesrepublik einzigartige pädagogische Arbeit durch den Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen.

Langjähriger musikalischer Leiter des LJJB ist Schlagzeuger Harald Rüschenbaum, der zudem als Solist und Leiter eigener Ensembles, vom Trio bis zur Big Band, agiert. Die professionellen Dozenten, wie Trompeter und Flügelhornist Peter Tuscher, holen die Jugendlichen an ihrem jeweiligen Leistungsstand ab. Auch konnten internationale Künstler, wie Marco Lobo aus Brasilien oder Saxophonlegende Don Menza aus den USA, als Gastdozenten verpflichtet werden.

Hier gibt es Karten für das Konzert

Tickets für das Konzert am Donnerstag, 16. November, ab 19.30 Uhr, können im Kulturportal unter www.kultur-schwabmuenchen.de gebucht werden. Wer seine Karten lieber offline kauft, kann dies immer donnerstags (außer an Veranstaltungs- und Feiertagen) zwischen 14 und 18 Uhr im Kulturbüro der Stadt Schwabmünchen, Fuggerstraße 50, tun. Restkarten gibt es an der Abendkasse. (AZ)