Die "Stimme der Wirtschaft" lobt den Standort Augsburger Land

Bertram Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft sprach in Schwabmünchen beim Empfang der Kreistags-CSU.

Den Osterempfang der Kreistags-CSU besuchte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Er lobte den Standort Bayern und machte Mut mit Blick auf zukünftige Herausforderungen. Brossardt kann dabei als die Stimme der bayerischen Wirtschaft gelten, denn die vbw vertritt 156 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. In den Branchen der vbw-Mitgliedsverbände sind bayernweit etwa 4,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und damit fast 90 Prozent aller Beschäftigten im Freistaat tätig.

Vortrag in der Stadthalle Schwabmünchen

Der Jurist ging in seinem Vortrag in der Stadthalle Schwabmünchen auf die großen Herausforderungen der Gegenwart ein und zeigte zugleich, wie die Wirtschaft im Freistaat bereits jetzt vielfältig darauf reagiert. Die drei "Ds" – Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie – bezeichnete er als Leitplanken für die Zukunft. Brossardt warb etwa mit Blick auf die Klimapolitik dezidiert für eine Südachse für Bayern, also eine fokussierte Zusammenarbeit mit Italien, wo Triest als "bayerischer Hafen" zentral für die Energieversorgung der Zukunft und auch für die bayerische Wasserstoffstrategie sei. Anhand von letzterer warb er dafür, den Kampf gegen den Klimawandel nicht durch Verbote zu führen, sondern mit "Technologieoffenheit, mit Erlauben statt Verbieten, mit Voranbringen statt Verzögern".

Lob hatte er mithin für die Hightech-Agenda des Freistaates übrig und warb auch mit Blick auf die Digitalisierung für mehr Vertrauen in die deutsche Ingenieurskunst, die nicht durch Bürokratie und überzogenen Datenschutz an die Ketten gelegt werden dürfe. Die Bundesregierung kritisierte er dahingehend, dass die Wirtschaft bislang von dem versprochenen Belastungsmoratorium noch nichts merke, sondern im Gegenteil die "Zeitenwende für die Standortpolitik" ausgeblieben sei.

Dafür wirbt die CSU im Landkreis Augsburg

Lorenz Müller, Vorsitzender der Kreistagsfraktion, warb für Zuversicht in der Landkreispolitik, ohne dabei jedoch die realistischen Herausforderungen und Notwendigkeiten zu verkennen. "Träume von Deindustrialisierung und Abschiede von Wachstum können und wollen wir uns nicht leisten", erklärte Müller. Der stellvertretende Landrat Hubert Kraus mahnte: "Wir dürfen niemals vergessen, dass stabile Sozialsysteme einen robusten Arbeitsmarkt und eine starke Wirtschaft benötigen." (AZ)

