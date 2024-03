Schwabmünchen, Landkreis Augsburg

12:20 Uhr

Landfrauen wünschen sich mehr Gehör und mehr Wertschätzung

Plus Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen wird beim Landfrauentag in Schwabmünchen mit Komödiant Volker Heißmann auch gelacht.

Von Anja Fischer

Ein wenig nachdenklich ging es beim diesjährigen Landfrauentag in der Stadthalle Schwabmünchen zu. Iris Foag, Marion Vogt und Lena Zimmermann gaben den ersten Impuls und fragten sich: „Was brauchen wir wirklich? Sollten wir nicht auch verzichten können?“ Weniger sei oftmals mehr und vielleicht sei nicht alles so wichtig, wie es im ersten Moment scheine. Kreisbäuerin Andrea Mayr stellte heraus: „2024 ist ein Jahr, das schon jetzt in die Geschichte eingehen wird als das Jahr, in dem die Bauern auf die Straße gegangen sind.“ Das sei vor allem aus Angst um die Höfe und die Zukunft geschehen. Man wolle deshalb an die Politik appellieren, den Landwirten Gehör zu schenken.

Die Veranstaltung umrahmte der Landfrauenchor Augsburg. Foto: Anja Fischer

Zwei Landfrauen, die sich das ebenfalls wünschen, sind Marion Vogt aus Langerringen und Lena Zimmermann aus Gablingen. Es ist viel, was die beiden jeden Tag zwischen der Arbeit auf dem Hof, den Kindern, der Familie und zusätzlich dem Ehrenamt leisten. „Wir müssen heute viel flexibler sein als unsere Vorfahren“, sagt Marion Vogt. Früher habe es nur Hof und Arbeit gegeben, das gelte heute nicht mehr. Die Welt richte sich nicht mehr nach den bäuerlichen Tagesabläufen, heute müssten die Bauern sich mehr nach der Gesellschaft ausrichten, gerade auch, was Kinder und Schule beträfe. Sonst könne man vieles nicht miterleben. Zum Glück sei heute durch den Einsatz von Maschinen vieles machbar, sodass man auch flexibler sein könne. Lena Zimmermann sieht das ähnlich und sagte: „Nur Stall und Tiere sind heute kein Standard mehr.“ Auf dem Hof müsse man sich zusätzlich um die Vermarktung kümmern, man müsse umdenken, um von der Landwirtschaft leben zu können. Kleinere Betriebe seien da oft nicht mehr zukunftsfähig.

