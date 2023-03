Besondere Klänge und Melodien in der Stadtpfarrkirche Schwabmünchen

Der Musikverein Langerringen erspielt bei seinem Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Michael 2300 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Das Kirchenkonzert des großen Blasorchesters Langerringen war ein voller Erfolg. Über 300 Besucher füllten die Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen und ließen sich mit symphonischen Klängen, andächtigen Ohrwürmern und beschwingten Melodien verzaubern.

Dirigent Stephan Knöpfle hatte ein vielfältiges Programm zusammengestellt und führte durch den Nachmittag. Mit Concerto d'amore von Jacob de Haan eröffnete das Blasorchester das Konzert. Anschließend tauchten die Zuhörer in die getragene Morgenstimmung aus der Peer-Gynt-Suite ein, in der vor allem die Holzbläser solistisch glänzten. Angesichts der verheerenden Zustände weltweit folgte "Les Miserables" aus dem gleichnamigen Musical. Waldhörner verkörperten in "Les Chasseresses" die Jagdsignale und begeisterten die Zuhörer mit lang anhaltendem Applaus.

Beschwingt und virtuos

Doch nicht allein mit klassischen Stücken überzeugte das Blasorchester. "Choral und Rock out" mit seiner beschwingten Melodie überraschte vor allem durch das erstklassige Schlagzeug-Solo gespielt von Lukas Uhl. "Aranjuez con tu amor" – ein Stück für Gitarre – wurde als Tenorhornsolo von Stefan Seitz interpretiert und glänzte mit einem virtuosen Klang in der Stadtpfarrkirche. Die Musiker verabschiedeten sich mit den beiden Ohrwürmern "The Story" und "What a Wonderful World", gesungen von Andy Winter, und freuten sich über den lang anhaltenden Applaus.

Mit dem Benefizkonzert möchte der Musikverein einen kleinen Beitrag leisten und diejenigen, die im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien helfen, unterstützen. Umso erfreulicher ist es, die Spenden, die am Konzert gesammelt wurden über 2.305 Euro an Humedica zu übergeben. (AZ)

