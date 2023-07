Kulturpreisträger "Rocky": Das ist der Mann hinter dem Kontrabass

Joachim Knauer ist ein Jazzmusiker der Extraklasse und der aktuelle Kulturpreisträger der Stadt Schwabmünchen. Ein Portrait.

Joachim „Rocky“ Knauer, ein Name der nicht nur in unserer Region in Jazz-Kreisen einen perfekten Ruf genießt. Er und sein Quintett erhielten erst kürzlich den Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen. Jetzt sprach er über sein spannendes Leben.

„Rocky“ Knauer, das ist Musik in den Ohren der Jazzfreunde. Doch einfach und gerade war sein musikalischer und menschlicher Weg nicht. 1951 in Hanerau Hademarschen in Schleswig-Holstein geboren, wanderte er als kleiner Bub mit seinen Eltern und seiner Zwillingsschwester aus Arbeitsmangel von Deutschland nach Amerika aus. „Die Überfahrt war extrem stürmisch und das Schiff, auf dem wir hinwärts waren, sank auf der Rückfahrt“, erinnert sich Knauer.

Die Musik lag der Familie im Blut: Der Vater spielte Geige, die Mutter Gitarre, die auch Joachim liebte und gerne spielte. Aber vor der Musikerkarriere absolvierte er die Schule. Nie konnten die Leute um ihn herum seinen Namen richtig aussprechen. Deshalb nannte ihn ein Verwandter einfach Rocky. „Das hat also nichts mit der Musik zu tun, im Gegenteil. Rocky stammt von Rocky Marciano, der damals ein absoluter Weltstar als Boxer war“, berichtet Knauer mit kanadischem Zungenschlag, denn die Familie lebte in Vancouver.

Joachim Knauer wollte Gitarre spielen wie die Beatles

Während Knauers Pubertät ging der Stern der Beatles auf. Er wollte auch so gut Gitarre spielen können, übte und übte. Doch weil seine Eltern zurück nach Deutschland gegangen waren, hieß für ihn das Gebot der Stunde: Geld verdienen, zum Beispiel in einer Papierfabrik, obwohl er eigentlich Kartograf werden wollte. Mit 16 Jahren nahm er dann erste Jobs als Gitarrist an, spielte bald in verschiedenen Bands und konnte davon mehr schlecht als recht leben. Bis 1970 blieb er dem Gitarrenspiel im Stile von Eric Clapton, Jimmy Hendrix und Led Zeppelin treu. Dann der Wandel. „Ich spielte in einer schwarzen Band und musste auch mal den Kontrabass zupfen, weil einer ausgefallen war. Alle sagten, ich sei ein Talent und ich fand das Instrument auch super.“

Noten konnte der Jazzmusiker erst mit 26 Jahren lesen

Dank seines hervorragenden Musikgehörs spielte er alles schnell nach. Das war auch nötig, denn Noten lesen konnte Rocky damals nicht. Das lernte er erst mit 26 Jahren. Zu der Zeit wechselte er auch den Stil von Pop zu Jazz. „Ich höre Obertöne, die andere nicht hören“, erzählt er.

Lesen Sie dazu auch

Weil es in Kanada keinen guten Kontrabass zu kaufen gab, kehrte Knauer 1972 nach Deutschland zurück und kaufte einen in Augsburg, der heute 260 Jahre alt ist. „Um ihn bezahlten zu können, baute ich unter anderem Bierzelte auf oder las Lochkarten bei den Amis“, erinnert sich Knauer, der dadurch viele Musiker, auch berühmte, kennenlernte. Er wollte unbedingt den Jazz richtig erlernen und schaffte es, an einer Jazz-Schule in München angenommen zu werden, studierte Musikpraxis und Harmonielehre (1975).

Es folgten reihenweise Engagements bei Bigbands: „Ich spielte bei Max Greger, Hugo Strasser, Chet Baker und vielen anderen und reiste monatelang um die Welt.“ Nebenbei unterrichtete er, um genügend Geld zu haben, spielte in Clubs, Tavernen, abwechslungsweise E-Bass und Kontrabass. Jetzt war Rocky Knauer berühmt. Er brauchte sich nicht mehr um Jobs bemühen, sie kamen zu ihm. Inzwischen war er der Liebe wegen in Langerringen gelandet. „Weil ich dort eine Wohnung fand, in der ich auch mit meiner Band üben darf. Das ist toll.“ Seine Band, das ist das Rocky Knauer Quintett, alles berühmte Musiker von überall her. „Wir müssen nicht viel proben, das sind alles Profis.“ Das Rocky Knauer Quintett erhielt übrigens erst kürzlich den Kulturpreis der Stadt Schwabmünchen.

Die große Liebe von "Rocky" ist der Jazz

Knauer komponiert, arrangiert, orchestriert - viel am Klavier. Seine Werke aufschreiben, das fällt ihm schwer, denn er ist auf einem Auge durch einen Operationsfehler blind und sieht auf dem anderen auch wenig. „Wenn wir Klassik, Mahler, Bach oder Bela Bartok spielen, muss ich ganze Stücke auswendig lernen. Das ist viel Arbeit.“ Trotzdem: Rocky Knauer hat es geschafft. Er ist finanziell relativ unabhängig, spielt Konzerte nur, wenn er Lust hat. Ansonsten widmet er sich seiner riesigen Platten- und CD-Sammlung, seiner Kompositionsfreude, seinen Hobbys wie Laufen und im Winter mit Skitourengehen. „Golf, Snooker, Billard und Schießen, ich war sogar mal Schützenkönig, kann ich nicht mehr, dafür sehe ich einfach zu wenig, auch Autofahren geht nicht." Der Langerringer macht gerne Musik in verschiedenen Stilrichtungen. Aber seine große Liebe gehört dem Jazz: „Der Rhythmus, die harmonische Freiheit, das Beherrschen der Harmonien, all das finde ich super“, sagt er.

Joachim „Rocky“ Knauer zu erleben ist ein Erlebnis. Sein nächster großer Auftritt in der Region findet am Sonntag, 3. Dezember, in der Stadthalle Schwabmünchen statt. Das Konzert heißt "Sing along with Rocky", mit dabei ist ein großes Orchester.