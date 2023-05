Lucy van Kuhl bringt das Gemeindezentrum zum Lachen

Die preisgekrönte Musik-Kabarettistin Lucy van Kuhl ist demnächst zu Gast in Langerringen. Darauf können sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen.

Sie ist erst die dritte Frau, die es geschafft hat, mit dem Passauer Scharfrichterbeil ausgezeichnet zu werden. Die Musik-Kabarettistin Lucy van Kuhl kommt mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Programm am Samstag, 6. Mai, ins Gemeindezentrum Langerringen.

"Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um." Das sagt Konstantin Wecker über seine Entdeckung, die er deshalb auch unter Vertrag genommen hat.

Lucy van Kuhl: Ihre Lieder haben mit Liebe zu tun

Die gebürtige Kölnerin, die aus einer musikalischen Familie stammt, studierte Literaturwissenschaften und Piano und verbindet in ihren Liedern, die alle irgendwie mit Liebe zu tun haben, ihre beiden Steckenpferde Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst und kombiniert auf charmant-unnachahmliche Weise Klavier-Kabarett mit Chansons.

Ihr Programm "Auf den zweiten Blick" ist wie Yoga für die Bauchmuskeln: Anspannung – Entspannung und am Ende stellt sich ein Glücksgefühl ein. Die gebürtige Corinna Fuhrmann erreicht als Lucy van Kuhl ihr Publikum durch ihre natürlich-authentische Art. Man findet sich in ihren ironischen Liedern wieder, in den kleinen Tücken des Alltags, bietet aber auch ehrliche, ruhige Chansons.

Außerdem erzählt sie gerne Anekdoten und Geschichten aus ihrem Alltag, beschäftigt sich gerne mit Themen wie Alter und Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden.

Karten zum Abend mit Lucy van Kuhl, veranstaltet von der Buchhandlung Schmid im Gemeindezentrum Langerringen am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr, gibt es in der Buchhandlung in Schwabmünchen und auf deren Internetseite.