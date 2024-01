Spende von "Rock the Farm" geht an Kita Wirbelwind in Ahrbrück

Das Festival in Langerringen gibt es seit drei Jahren. Der Gewinn aus 2023 ging erneut an die Opfer der Ahrtal-Flutkatastrophe.

Ein Bus voll Metalheads hatte sich vor Weihnachten auf den Weg ins Ahrtal gemacht und dort die stolze Summe von 11.500 Euro an die Kita Wirbelwind übergeben. Die Spende ist das Ergebnis des letzten Festivals "Rock the Farm" in Langerringen und unterstützt die Einrichtung bei den Sanierungsarbeiten nach der Ahrtal-Flut.

„Unser Festival wächst und so wächst eben auch die Spende ein wenig“, freute sich der Veranstalter von "Rock the Farm", Christian Matthesius, über die Steigerung zum Vorjahr. „11.500 Euro sind eine schöne Summe und bei Wirbelwind kommt das Geld auch einem tollen Zweck zugute.“ Schon 2022 hatten die Farmrocker 8000 Euro an die Kita Wirbelwind überwiesen und damit einen überdachten Sandkasten finanziert. In diesem Jahr fuhren sie nun selbst mit dem Reisebus ins Ahrtal und übergaben den Scheck persönlich.

Große Freude über die Delegation aus Schwaben

Im rheinland-pfälzischen Ahrbrück war die Freude über die Besucher und die erneute Spende groß. Zusammen mit dem Trägervertreter Guido Schmitz und Mitgliedern des Elternbeirats nahm die Leiterin der Kita, Kerstin Enke, die Delegation aus Schwaben in Empfang. Das Geld wird der weiteren Gestaltung des Außenspielgeländes zugute kommen.

"Rock The Farm" findet auch 2024 statt

Das "Rock The Farm"-Festival findet seit mittlerweile drei Jahren Anfang August bei Langerringen statt. Dabei geht der komplette Gewinn des Festivals jedes Jahr an einen guten Zweck. Auch diese Jahr wird "Rock the Farm" wieder an den Start gehen, die Planungen laufen bereits. (AZ)