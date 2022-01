Laptop-Ladegerät verursacht Wohnungsbrand

Ein Rauchmelder warnt die Bewohner im Schlaf. Wie hoch der Schaden ist.

In einem Computerzimmer einer Wohnung in der Siemensstraße in Schwabmünchen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Rauchmelder riss die Bewohnerinnen und Bewohner gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand erfolgreich über das Treppenhaus und mittels einer Drehleiter.

Jedoch mussten vorher alle Anwohnerinnen und Anwohner das Haus verlassen, und auch ein Nachbarhaus wurde vorsichtshalber evakuiert. Letztendlich sei niemand verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sich offenbar das Ladegerät eines alten Laptops aufgrund eines technischen Defekts entzündet.