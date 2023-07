Laufen, kriechen und klettern für den guten Zweck

Zum vierten Mal startet am Samstag der "Wertach-X-Run". Dabei wartet auf die Läufer eine Vielzahl an Hindernissen. Ein Teil des Startgeldes wird gespendet.

Am Samstag ist es wieder so weit, zum vierten Mal rückt Schwabmünchen in den Fokus der süddeutschen Hindernisläufer. Pünktlich um zwölf machen die Jüngsten vom Festplatz im Luitpoldpark auf zwei Kilometer lange "Kids-Runde" durch den Park. Auf den Laufnachwuchs warten vier Hindernisse, ehe auf dem Festplatz der Zieleinlauf wartet.

Anschließend sind die Erwachsenen dran - sie starten um 13 Uhr. Zwei Laufstrecken stehen dafür an. Einmal die sechs Kilometer lange "Masters"-Runde, die durch den Park, dann zur Wertach und wieder zurück führt. Zehn Hindernisse warten dabei auf die bunte Läuferschar. Wer sich mehr quälen will, entscheidet sich für den "Ultra"-Lauf. Dann stehen nicht nur zehn Kilometer Strecke an, es kommen auch 15 Hindernisse hinzu - inklusive der Durchquerung der Wertach.





N Christian Kruppe Sport Die Organisatoren freuen sich auf den Wertachlauf am Wochenende. Foto: Christian Kruppe eue Hindernisse sorgen für Abwechslung

Damit es immer wieder neue Herausforderungen für die Sportler gibt, hat sich Lauforganisator Leo Klocke und sein Team ein paar neue Hürden einfallen lassen. "Der Regen der vergangenen Tage hat uns da auch geholfen, es dürfte ein einigen Stellen eine große Schlammschlacht werden - so wie es die meisten Läufer ja wollen", erklärt er mit einem verschmitzten Grinsen. Zudem wird es, fast im Endspurt, ein neues Hindernis im Park geben. "Vielmehr verraten will ich aber nicht", hält sich Klocke bedeckt. "Gut für die Ultra-Läufer ist, dass der Schlamm vor der Wertach kommt, da werden sie wieder sauber," verrät er dann doch.

Läufer spenden für die Ulrichswerkstätten

Zwar werden nach dem Lauf die Sieger gekürt, doch die eigentlichen Gewinner des Events sind die Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen. Den ein Teil des Startgelds geht als Spende an die Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Mehr als 240 Läufer sind bislang angemeldet, das sorgt für eine Spendensumme von fast 2500 Euro. Diese Summe kann sich noch erhöhen, denn Kurzentschlossene können sich am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr noch nachmelden.