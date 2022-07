Lautsprecher aus Luitpoldpark in Schwabmünchen gestohlen

Unbekannte Personen haben Lautsprecherboxen von den Bäumen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Personen haben zwei in den Bäumen hängende Lautsprecher aus dem Luitpoldpark in Schwabmünchen gestohlen. Die Lautsprecher waren anlässlich der Gartentage im Park vom Verschönerungsverein installiert worden. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich am Wochenende, 9. und 10. Juli. Die Polizei Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise. (AZ)