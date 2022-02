Lech-Wertach-Probezentrum: Das ist für Musiker in Schwabmünchen geplant

Plus Als "Schwabmünchner Philharmonie“ wird das neue Lech-Wertach-Probezentrum der Stadtmusikkapelle bereits flapsig bezeichnet. Vereinsvorsitzender Peter Schäfer und Architekt Gerhard Birkle verraten, was für die Musiker geplant ist.

Imposant thront der holzverkleidete Probesaal auf mehreren Betonpfeilern. Durch die schrägen Wände scheint sich das Gebäude neben dem Wasserturm in alle Richtungen recken und strecken zu wollen. Dieser Anblick erübrigt die Frage, wie die inoffizielle Namensgebung entstanden ist. „Dass Philharmonien häufig schräge Wände haben, hat aber nicht nur optische Gründe“, erklärt Architekt Gerhard Birkle.