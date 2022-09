Leichtathletin Julia Stuhler schlägt einen neuen Weg ein

Nach einem Meniskusriss am Knie und der Reha will die Schwabmünchner Leichtathletin nicht mehr auf die Bahn. Was sie nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere vor hat.

Die Leichtathleten des TSV Schwabmünchen verlieren eines ihrer Aushängeschilder. Julia Stuhler beendet mit nur 25 Jahren ihre Karriere. Nach dem an der Universität in den USA erlittenen Meniskusriss mit Knorpelschaden im rechten Knie reifte in der Reha der Entschluss, nicht mehr auf die Bahn zurückzukehren.

Kritik an den Leichtathletik-Verbänden

Eigentlich hatte sie nach dem Abschluss ihres Jurastudiums in Augsburg vorgehabt, in den USA noch Wettkämpfe zu bestreiten. Die Verletzung zwang sie zur Rückkehr in die Heimat und ihre Pläne zu ändern. „Es war eine schöne und lehrreiche Zeit. Leider habe ich vom bayerischen Verband wenig und vom deutschen Leichtathletik Verband keine Unterstützung bekommen,“ sagt die fünffache bayerische Meisterin bei den Frauen. Von 2018 bis 2020 holte sich Julia Stuhler drei Titel über 400 Meter und in den Jahren 2019 und 2020 zwei weitere über 400 Meter Hürden. Bei der deutschen Meisterschaft 2019 in Berlin landete die Schwabmünchnerin auf Rang zwölf. Ein Jahr später in Braunschweig verpasste sie mit Rang vier im Halbfinale knapp den Endlauf und wurde Neunte.

Im Bezirk Schwaben war Julia Stuhler eine der herausragenden Sportlerinnen. Ihre Bestzeiten von 56,51 Sekunden über 400 Meter und 61,54 Sekunden über 400 Meter Hürden können sich sehen lassen.

Jetzt konzentriert sie sich auf ihren Beruf

Nun hat sie sich neue Ziele gesetzt, nachdem sie im Urlaub mit ihrem Freund auch Venedig besucht hat. Die 25-Jährige arbeitet in einer Steuerkanzlei. „Mein berufliches Ziel ist es, Steuerberaterin zu werden“, sagt sie. Schwabmünchens Leichtathletik-Chefs Monika und Wolfgang Ritschel werden Julia Stuhler sicherlich noch würdig verabschieden.