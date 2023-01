Leserin schildert einen Schockanruf: "So etwas macht einen seelisch kaputt"

Eine Leserin berichtet von einem mehrere Stunden dauernden Anruf, den sie so schnell nicht vergessen wird.

Immer wieder hatte sie die Berichterstattung über Telefonbetrüger in der Zeitung gelesen. Dann plötzlich erhielt sie selbst einen Anruf. Beinahe hätte sie viel Geld verloren.

Als das Telefon klingelte, war es kurz vor Mittag. Ein "furchtbares Geheule" sei zu hören gewesen, erinnert sich die Schwabmünchnerin. Jemand hatte sich als ihre Schwester ausgegeben. Sie habe angeblich an einer Ampel in Schwabmünchen einen Mann angefahren und schwer verletzt. Eine Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Anwältin Müller aus und behauptete, dass die Schwester von der Polizei festgenommen wurde und nur gegen eine Kaution freigelassen werde.

Die Stimme ihrer Schwester hatte die Schwabmünchnerin nicht erkannt. "Ich dachte mir, dass sie so verzweifelt ist." Bis zum Nachmittag zog sich das Telefonat hin. Am Ende ging die Schwabmünchnerin zur Bank, um Geld abzuheben – zum Glück, wie sich später herausstellte. Denn bei einem Bankmitarbeiter schrillten die Alarmglocken. Der Betrugsversuch flog auf.

Große Angst um den Angehörigen

Die Schwabmünchnerin, die namentlich nicht genannt werden will, sagte danach: "So etwas macht einen seelisch kaputt. Man hat so große Angst um seinen Angehörigen." Sie erstattete bei der Polizei Anzeige. "Ich dachte, so etwas passiert mir nie." Einige Zeit später meldeten sich erneut Unbekannte und behaupteten, dass ein Computer der Schwabmünchnerin gehackt worden sei. Diesmal habe sie sofort aufgelegt.

