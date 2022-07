Schwabmünchen

vor 32 Min.

Der Schulzirkus Lewazi beeindruckt bei seinen großen Aufführungen

Akrobatische Einlagen in großer Höhe beeindruckten das Publikum besonders.

Plus In 80 Minuten um die Welt, geht das? Klar. Schülerinnen und Schüler der Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen machen es im Zirkus vor.

Von Reinhold Radloff

Er ist mittlerweile schon eine Institution: der Leonhard-Wagner-Zirkus, kurz Lewazi. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus Schwabmünchen zeigten in sieben Aufführungen wieder einmal Beeindruckendes in der Turnhalle am Breitweg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen