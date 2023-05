Lions Club will seine Adventskalender-Aktion ausweiten

Gutes tun, helfen und spenden: Das sind Grundsätze der Lions-Clubs. Der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe will jetzt noch mehr unterstützen.

7400 Euro, das ist die gesamte Spendensumme für 2022, die der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe im Rahmen einer Feierstunde an eine Reihe von ganz unterschiedliche Organisationen im Zusammenhang mit der Adventskalender-Aktion übergab. Dabei teilte er auch seine Pläne für die nahe Zukunft mit.

Vor neun Jahren entstand durch Peter Frankenberger und Dr. Joachim Herzog die Idee, einen Adventskalender herauszubringen. Wer für fünf Euro einen erwirbt, hat die Chance auf einen der Preise im Gesamtwert von rund 10.000 Euro, alle von Firmen und Privatleuten gestiftet. Mit der Aktion gelang es, an den Verkaufsorten in den vergangenen neun Jahren insgesamt ein Spendenaufkommen von stolzen 70.000 Euro zu erwirtschaften. Geld, das an unterschiedlichste Organisationen weitergegeben wurde, die wichtige soziale Aufgaben zum Wohl hilfsbedürftiger Bürger erfüllen.

Erstmals wurden die ehrenamtlichen Dorfhelferinnen Großaitingen unterstützt

Im vergangenen Jahr konnten durch den Verkauf von 2000 Adventskalender abzüglich der Druck- und sonstiger Kosten rund 7400 Euro erwirtschaftet werden. Peter Frankenberger gab bekannt, welche Organisationen diesmal gefördert werden: die Evangelische Kirche Lagerlechfeld, die katholische Kirche Schwabmünchen und Klosterlechfeld, die Palliativ- und Hospizstationen in Schwabmünchen, die Tafeln in Schwabmünchen und auf dem Lechfeld, deren Arbeitseinsatz zuletzt notwendigerweise stark gestiegen ist, sowie heuer erstmals die Dorfhelferinnen Großaitingen, die ehrenamtlich arbeiten.

Im kommenden Jahr, so die Lions-Club-Präsidentin Petra Biermann-Stapff, soll die Adventskalender-Aktion nicht nur fortgesetzt, sondern sogar noch gesteigert werden. „Wir werden im Jubiläumsjahr die Auflage auf 2500 erhöhen, benötigen dafür aber weitere Sponsoren, um die Qualität und die Zahl der wertvollen Preise hochhalten zu können.“

Die zwei nächsten Aktionen des hiesigen Lions Clubs sind die Unterstützung des Behindertenflugtags Schwabmünchen am Samstag, 1. Juli, und erstmals die Ausrichtung eines großen Kinderfests ausschließlich für Kinder aus Familien der Tafel-Kunden. Die Idee stammt von der Landtagsabgeordneten Nina Trautner.