Schwabmünchen

17:30 Uhr

Lüften in der Grundschule Schwabmünchen wird zum Dauerthema

Plus Die Grundschule in Schwabmünchen soll eine Lüftungsanlage in den Klassenzimmern bekommen. Für welche Variante sich der Stadtrat entschieden hat.

Von Carmen Janzen

Seit der Corona-Pandemie ist Lüften in Schulen ein schwieriges Thema geworden. Fenster auf und Fenster wieder zu - das funktioniert im Winter nur bedingt, wie Maren Hankl, die Leiterin der Schwabmünchner Grundschule St. Ulrich, am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrats berichtete: "Wir werden zum Lüften angehalten. Aber die Kinder frieren und sitzen mit Decken und Jacken im Klassenzimmer. Daher hat die Elternschaft den Wunsch einer Lüftungsanlage an mich herangetragen."

